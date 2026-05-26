Temeridad al volante: circula a 110 kilómetros por hora en una vía de Santa Cruz de Tenerife limitada a 40

Nuevo caso de conducción temeraria en Tenerife. La Policía Local de Santa Cruz, a través del servicio de radar de la Unidad de Atestados, detectó el pasado 13 de mayo, a las 11:14 horas, a una conductora de 40 años circulando a 110 kilómetros por hora por la avenida Luis Celso García Guadalupe, en Añaza, en un tramo limitado a 40 kilómetros por hora, según ha informado el cuerpo en sus redes sociales.

La Policía informa de que estos hechos constituyen un delito contra la seguridad vial, por lo que ha dado traslado de las diligencias a la autoridad judicial competente.

Además, recuerda que superar ampliamente los límites de velocidad no solo pone en riesgo la seguridad de todas las personas usuarias de la vía, sino que puede constituir un delito contra la seguridad vial con consecuencias penales.