Santa Cruz de Tenerife se convierte en escaparate de la gastronomía canaria con 'A Modo Canario'

La calle La Noria, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá este viernes 29 y sábado 30 de mayo el encuentro gastronómico 'A Modo Canario', una cita dedicada a los productos locales, los vinos y las tradiciones de las ocho islas.

El evento se celebrará en pleno centro de la capital y estará abierto a vecinos y visitantes. El viernes podrá visitarse de 18:00 a 23:00 horas, mientras que el sábado, coincidiendo con el Día de Canarias, el horario será de 11:00 a 23:00 horas.

La propuesta busca acercar al público la riqueza gastronómica del Archipiélago y poner en valor el trabajo de productores, bodegas y profesionales vinculados al sector primario canario.

Productos, vinos y cultura de las islas

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de productos de calidad, vinos de distintas bodegas de Canarias, gastronomía tradicional y manifestaciones culturales relacionadas con la identidad del Archipiélago.

El Ayuntamiento de Santa Cruz presenta esta cita como un espacio para celebrar lo hecho en las islas y reforzar el vínculo entre producto local, territorio y cultura. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y de Gestión del Medio Rural de Canarias.

Una cita en el centro de Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que la capital debe ser también un punto de encuentro para la cultura y la gastronomía canaria. Según señaló, 'A Modo Canario' permite abrir la ciudad a los sabores de las ocho islas y reconocer el valor de los productos del Archipiélago.

Por su parte, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, subrayó que La Noria es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y animó a los vecinos a participar en una cita pensada para salir a la calle, probar productos canarios y disfrutar del ambiente festivo.