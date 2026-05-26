El Real Casino de Tenerife busca reducir las molestias sonoras a los vecinos mientras litiga con el Ayuntamiento de Santa Cruz por las licencias

El Real Casino de Tenerife se compromete por el momento a reducir los ruidos que generan sus actos y que provocan molestias a los vecinos. Este fue el compromiso que trasladó la presidenta del club privado con sede en la céntrica plaza de la Candelaria, Beatriz Barrera, al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Urbanismo, Zaida González.

La reunión celebrada este lunes 26 de mayo de 2026 entre los responsables del Ayuntamiento y la del club privado, celebrada en la sede de la corporación chicharrera de la Casa de los Dragos, llega después de que se conociera este viernes 22 de mayo que la Gerencia de Urbanismo ordenó al Casino el cese inmediato de las actividades en sus instalaciones al carecer de la licencia que exige la ley autonómica de activiades clasificadas y espectáculos públicos, resolución que ha quedado suspendida de manera provisional por una medida cautelar decretada por la jueza Cristina Escamilla, titular de la plaza número 3 de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

La sociedad recreativa, la más antigua de Canarias, ha comenzado a aplicar medidas para reducir la contaminación acústica en sus eventos mientras mantiene su negativa a regularizar sus actividades al considerar que como entidad privada, que organiza eventos solo para sus socios, está exenta de la comunicación previa y la obtención de licencia que exige la normativa canaria.

Es la postura que trasladó Beatriz Barrera a José Manuel Bermúdez y Zaida González en el encuentro de este lunes, una discrepancia jurídica que el Casino ha llevado a los tribunales. El Ayuntamiento, por el contrario, considera que muchos de esos actos están abiertos al público, no solo a los socios, por lo que mantiene su criterio de que deben obtener el título habilitante que exige la ley por razones de seguridad.

La denuncia de una vecina de la calle San José, situada en la trasera del Real Casino, llevó al Servicio de Disciplina Urbanística municipal a abrir una investigación en 2025 sobre los actos que desarrolla la institución.

Los dos expedientes abiertos por el Ayuntamiento contra el Casino

Tras las pesquisas, Urbanismo abrió dos expedientes al club: uno que propone una sanción de más de 25.000 euros por exceso de contaminación acústica durante los actos del 185 aniversario de la fundación de la entidad -celebrados en junio y julio de 2025- y otro que desembocó en la orden de cese inmediato de las actividades hasta que no cuentan con la correspondiente licencia y se adapten las instalaciones a las exigencias de seguridad.

En concreto, la decisión afecta a los eventos que celebra la entidad en los restaurantes de la segunda y la cuarta planta, los dos bares, el gimnasio y otras dependencias interiores como la guardería, la ludoteca y las salas de eventos, fiestas, conciertos y karaoke.

Las actividades canceladas por Urbanismo son las que quedan al amparo de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, es decir, aquellas de libre acceso que requieran medidas de seguridad, como bailes, conciertos, eventos y galas.

Suspensión cautelar de la resolución de Urbanismo

Al tiempo que el expediente sancionador sigue su curso, el relacionado con las licencias, suspendido de forma cautelar por la justicia, se dirime tanto a nivel administrativo como judicial, en el que ambas partes mantienen posturas contrarias, que se tendrán que resolver en los tribunales.

Un comunicado conjunto enviado este lunes sobre la reunión celebrada en la sede municipal señala que el Real Casino de Tenerife informó al Ayuntamiento sobre su postura frente a la discrepancia jurídica que existe con la Gerencia de Urbanismo en lo referente a la licencia de actividad o título habilitante previo, en aplicación de la normativa de actividades clasificadas.

El Real Casino ha acudido a los tribunales para defender que es una normativa que no le es aplicable, una decisión que el Ayuntamiento respeta pero no comparte y que, al igual que la entidad, esperará a la resolución de este conflicto en la vía judicial. Es el único club privado de Santa Cruz que ha optado por la vía del pleito en vez de la regularización de sus instalaciones y sus eventos, camino este último emprendido por otros clubes de su misma naturaleza como el Círculo de Amistad XII de Enero, el Club de Tenis Tenerife y el Real Club Náutico.

Además de presentar en la reunión de este lunes con el Ayuntamiento un estudio de impacto acústico, en el que se detallan las medidas que habrá que acometer para optimizar el comportamiento acústico de la sede, el Casino también ha anunciado otras medidas para no causar molestias al vecindario.

Tres medidas para reducir los ruidos de los actos del Casino

Son en concreto tres actuaciones: instalar limitadores en los equipos de música para garantizar unos niveles de emisión acústica al exterior acordes con los parámetros técnicos recogidos en el estudio de impacto, restringir la música a partir de las 23:00 horas a niveles de ambientación y limitar el aforo en el restaurante con terraza exterior de la cuarta planta «como medida de cortesía hacia los vecinos» durante la noche.

Esta documentación será estudiada ahora por el área de Urbanismo, aclara la nota conjunta, para avanzar con el procedimiento en lo referente al expediente que se mantiene abierto por una denuncia vecinal contra los ruidos molestos.

Detalla que "las dos instituciones continuarán trabajando de forma constante en la mejora de aspectos fundamentales para el bienestar y la convivencia vecinal, con especial atención al control del sonido y la reducción de molestias acústicas".

Declaración de buenas intenciones

El comunicado concluye con una declaración de buenas intenciones: "La reunión se ha desarrollado en un clima de colaboración y respeto institucional, en la que se ha reiterado la plena disposición del Real Casino de Tenerife a colaborar con la Administración, tal y como ha venido haciendo desde el inicio de este proceso, aportando toda la documentación técnica requerida y que garantiza el cumplimiento de la normativa sectorial que nos es aplicable".