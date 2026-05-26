El Real Casino de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz buscan una salida legal al expediente de cese de actividad emitido por Urbanismo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Real Casino de Tenerife han mantenido una reunión de trabajo de carácter técnico para analizar la situación de la entidad tras el requerimiento realizado el pasado 18 de mayo por la Gerencia Municipal de Urbanismo. El encuentro estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y por la presidenta del Real Casino, Beatriz Barrera Vera, y contó también con la presencia de la concejala de Urbanismo, Zaida González, además de representantes técnicos de ambas partes.

La reunión se produjo en un contexto marcado por una discrepancia jurídica entre la entidad y la Gerencia de Urbanismo en torno a la aplicación de la normativa de actividades clasificadas y la necesidad o no de contar con una licencia de actividad o título habilitante previo. El Real Casino ha decidido acudir a los tribunales para defender que esa normativa no le resulta aplicable, mientras que el Ayuntamiento ha expresado su respeto a esa vía judicial y esperará, al igual que la entidad, a que se resuelva el conflicto.

Una reunión técnica marcada por el diálogo institucional

Tanto el Ayuntamiento como el Real Casino trasladaron tras el encuentro su voluntad de mantener una relación basada en el diálogo, la colaboración institucional y el respeto a los procedimientos legales en curso. La entidad capitalina informó al Consistorio de su posición sobre el conflicto jurídico abierto con Urbanismo, mientras que los servicios municipales continuarán estudiando la documentación aportada.

Durante la reunión también se abordó el estudio de impacto acústico solicitado por Urbanismo. El Real Casino ya ha presentado ese documento, junto con la acreditación del cumplimiento de la normativa sectorial de seguridad y del estado de sus instalaciones.

Esta documentación será analizada ahora por el área de Urbanismo para continuar con la tramitación del expediente que permanece abierto a raíz de una denuncia vecinal. En paralelo, ambas instituciones han acordado seguir trabajando en aspectos vinculados al bienestar y la convivencia con el entorno, con especial atención al control del sonido y a la reducción de posibles molestias acústicas.

El papel de la normativa de actividades clasificadas

La normativa canaria sobre actividades clasificadas y espectáculos públicos regula los instrumentos de intervención administrativa aplicables a determinadas actividades. La Ley 7/2011, de 5 de abril, distingue, entre otros mecanismos, entre comunicación previa y autorización administrativa, según el tipo de actividad y sus características.

En este caso, la cuestión que deberá aclararse es si esa regulación debe aplicarse o no a las actividades desarrolladas por el Real Casino de Tenerife. La entidad sostiene que no, mientras que la Gerencia de Urbanismo mantiene abierto el procedimiento administrativo. La resolución de esta diferencia queda ahora pendiente de la vía judicial iniciada por el Casino.

El estudio acústico, pieza clave del expediente

Uno de los puntos principales de la reunión fue el análisis del impacto acústico. El control del ruido es un aspecto especialmente sensible en entornos urbanos, sobre todo cuando existen quejas vecinales o actividades que puedan generar molestias en horarios determinados.

El Ayuntamiento estudiará el informe presentado por la entidad para valorar su alcance dentro del expediente. Además, la acreditación sobre seguridad y estado de las instalaciones permitirá a Urbanismo revisar si se cumplen los requisitos sectoriales que resulten aplicables en cada caso.

La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife permite consultar procedimientos administrativos y servicios municipales, incluidos los vinculados a las distintas áreas y organismos autónomos del Consistorio.

Colaboración mientras decide la Justicia

El Real Casino reiteró su disposición a colaborar con la Administración municipal, tal y como, según la entidad, ha venido haciendo desde el inicio del proceso. La organización defiende que ha aportado la documentación técnica requerida y que esta acredita el cumplimiento de la normativa sectorial que considera aplicable.

Por su parte, el Ayuntamiento insiste en que respetará la decisión del Real Casino de acudir a los tribunales y aguardará a la resolución judicial sobre la discrepancia jurídica. Mientras tanto, Urbanismo continuará con el análisis de los documentos presentados y con el desarrollo del procedimiento abierto.

La situación del Real Casino de Tenerife se encuentra ahora en una doble vía: por un lado, la tramitación administrativa del expediente en la Gerencia de Urbanismo; por otro, la vía judicial activada por la entidad para defender su interpretación sobre la aplicación de la normativa de actividades clasificadas.