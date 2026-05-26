Queremos Movernos denuncia un parón en las ayudas municipales a la discapacidad en Santa Cruz de Tenerife

El colectivo Queremos Movernos denuncia retrasos reiterados en el abono de ayudas destinadas a personas con discapacidad por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. Su portavoz, Ana Mengíbar, asegura que durante las últimas semanas han recibido llamadas de familias que continúan sin cobrar prestaciones solicitadas durante 2025 e incluso expedientes tramitados inicialmente en 2024.

“Un evidente parón”

La portavoz sostiene que existe «un evidente parón» en el programa municipal de discapacidad. Asegura además que el problema no se limita exclusivamente a los retrasos económicos, sino también al funcionamiento general del servicio y a la respuesta administrativa. «La tónica habitual es convocar a la comisión técnica cada cinco o seis meses para decir que ya están en ello y que ya lo van a arreglar», denuncia.

Desde Queremos Movernos consideran que las personas con discapacidad son tratadas «como ciudadanos de segunda». Mengíbar critica la ausencia de avances tanto en proyectos ya anunciados como en nuevas iniciativas vinculadas a mejorar la atención municipal. «El problema no es solo que no se desarrollen los proyectos existentes, sino que no hay proyectos nuevos y la agenda de atención a las personas sigue cerrada», señala la portavoz del colectivo.

La organización advierte además de que la falta de respuesta administrativa agrava la situación de muchas familias que dependen de estas ayudas para afrontar gastos relacionados con terapias, movilidad, prótesis, atención especializada o apoyos básicos vinculados a la discapacidad. «Es triste, no tienen interés ninguno en hacer nada por el colectivo», concluye Mengíbar.

La respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Bienestar Social, Charín González, rechazó sin embargo que existan expedientes pendientes de resolución correspondientes a 2024. Según los datos facilitados por el área municipal, durante este año se han tramitado 1.045 expedientes pendientes de 2024, otros 888 correspondientes a 2025 y 538 expedientes de 2026, lo que suma un total de 2.471 expedientes resueltos.

La edil reconoce que sí existen expedientes de 2025 aún pendientes y admite que puede haber casos concretos en los que el ingreso todavía no se haya efectuado. «En ocasiones no son aspectos que dependan directamente de nosotros; a veces es la propia familia a la que hay que requerirle alguna documentación», explica.

Desde el área de Bienestar Social defienden además que el Ayuntamiento ha reforzado la atención a personas con discapacidad y destaca la creación de una agenda de cita previa específica durante este año, el refuerzo de personal y una inversión superior a los 600.000 euros en ayudas destinadas a prótesis, órtesis, tratamientos o salud dental.

El Consistorio también subraya que dispone de un servicio municipal de traducción e interpretación SVISUAL, baño adaptado durante todo el año en Las Teresitas y subvenciones para entidades sociales vinculadas a la discapacidad. A ello se suman cerca de 200.000 euros en subvenciones nominadas dirigidas a entidades como Apanate, AFES, Horizonte, Apedeca o la Fundación Sonsoles Soriano.

La reclamación vecinal

Queremos Movernos insiste en que las familias demandan soluciones y agilidad en unas ayudas que consideran fundamentales para su calidad de vida. «No podemos esperar un año por una ayuda para comprar una prótesis».