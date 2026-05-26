El nuevo centro de salud de La Gallega cada vez más cerca: Santa Cruz de Tenerife entrega un solar al Gobierno de Canarias para su construcción

La construcción de un nuevo centro de salud en el Distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife parece estar cada vez más cerca de convertirse en realidad, tras más de cinco años de espera. El Ayuntamiento chicharrero, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado la cesión gratuita al Gobierno de Canarias de una parcela municipal situada en La Gallega, en concreto, en la Rotonda Cercado Corazón, para la construcción del nuevo ambulatorio. El Consistorio destaca que la futura instalación sanitaria permitirá mejorar la cobertura asistencial de los vecinos de El Sobradillo, Llano del Moro, El Tablero, Barranco Grande y La Gallega, "favoreciendo una atención sanitaria más cercana, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la población".

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que esta actuación responde al crecimiento poblacional experimentado en los últimos años en esta zona del municipio chicharrero y resalta que el nuevo centro de salud ayudará a mejorar las condiciones de atención del servicio ya existente en Barranco Grande. El regidor apuntó que se trata de una infraestructura muy demandada por los vecinos del Suroeste y "absolutamente necesaria" para continuar mejorando los servicios públicos en uno de los distritos con mayor crecimiento de Santa Cruz.

"Desde el Ayuntamiento capitalino seguimos colaborando con el Gobierno de Canarias para facilitar los suelos y agilizar todos los procedimientos administrativos que permitan hacer realidad este futuro centro sanitario. Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora de equipamientos públicos y dotaciones del distrito Suroeste, con el objetivo de seguir fortaleciendo servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", manifiesta Bermúdez.

Por su parte, el concejal del Distrito Suroeste, el nacionalista Javier Rivero, detalla que la parcela objeto de cesión cuenta con una superficie aproximada de 1.947 metros cuadrados y dispone de viabilidad urbanística para albergar un equipamiento sanitario.La altura máxima de la instalación será de cuatro plantas. Además, agrega el edil, los estudios técnicos realizados durante la tramitación contemplan la posibilidad de que el futuro inmueble "pueda incorporar nuevos servicios asistenciales, pues cuenta con capacidad de ampliación".

El expediente al que la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno incluye la aprobación provisional de la cesión de la parcela municipal y el sometimiento del procedimiento a información pública durante 20 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, conforme a la normativa patrimonial y de régimen local aplicable a este tipo de operaciones entre administraciones públicas.

El futuro centro de salud permitirá reforzar la red de atención primaria en barrios como La Gallega, El Sobradillo y Barranco Grande, "favoreciendo una atención sanitaria más cercana, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la población".

Han pasado cinco años desde que se planteó este proyecto

La solicitud realizada por el Servicio Canario de la Salud (SCS) del Gobierno de Canarias para poder contar con un solar municipal en la citada zona de Santa Cruz se produjo en abril de 2021, hace ya más de cinco años. Una vez cedida la parcela, será el Ejecutivo el que impulse este proyecto y licite la ejecución de las obras. El SCS ya está trabajando en la actualización del plan funcional del nuevo centro, según fuentes del Gobierno, con la finalidad de que los trámites sean los más ágiles posibles.

La parcela en cuestión, situada en una "zona estratégica de La Gallega" y de fácil acceso, fue incluida en una permuta realizada entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias no terminó su parte de tramitación, lo que provocó que el Consistorio chicharrero no pudiera efectuar su alta en el inventario municipal para volver a cederla a la Comunidad Autónoma y ponerla a disposición del Servicio Canario de Salud, según lo explican fuentes municipales. Ya toda esa tramitación ha sido resuelta, culminando en la cesión finalmente del terreno.

Un programa de inversión para mejorar el Suroeste

En el año 2021 se puso en marcha el programa de inversión Suroeste Avanza para mejorar los equipamientos de esta zona de la capital. Una de las dotaciones más importantes que se refleja en ese documento es, precisamente, un centro de atención primaria que descongestione Barranco Grande, con el fin de poder atender a las poblaciones de El Sobradillo, La Gallega, Llano del Moro y El Tablero. Tras más de cinco años, la construcción del centro de salud de La Gallega "se ha colocado ya en la casilla de salida", resalta el concejal del Distrito Suroeste.