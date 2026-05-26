Santa Cruz garantiza la continuidad del Mercado de La Abejera con una solución provisional

Los seis puestos que siguen en activo en el Mercado de La Abejera continuarán abiertos al público después de que el concejal de Planificación Estratégica de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, haya puesto sobre la mesa una solución provisional hasta que se establezca el nuevo modelo de gestión que garantice la estabilidad.

La recova de Somosierra, también conocida como el ‘mercado de hierro’, entró en funcionamiento el 28 de abril de 2014, después de una intervención de rehabilitación y mejora, siendo concejal el nacionalista Dámaso Arteaga. Desde entonces se estableció una concesión de diez años que ganó la empresa Alvenri Mercados, SL, y que se renovó por un año en dos oportunidades, agotando la ampliación de esta fórmula para garantizar su continuidad.

La empresa concesionaria remitió el pasado 3 de mayo un escrito a los seis negocios que siguen en activo en el que daba cuenta de que «el Ayuntamiento tiene previsto asumir la gestión directa del citado equipamiento a partir del 3 de junio de 2026, con carácter transitorio, en tanto se tramita el correspondiente procedimiento de licitación para una nueva concesión»; eso fue lo que hizo constar el antiguo concesionario, que añade en el escrito que «las partes, siendo conocedoras de la finalización del plazo de concesión y de sus posteriores prórrogas, están de acuerdo en proceder a la rescisión del contrato entre las partes».

Quien actuaba de arrendador se desmarcó y se preocupó de zanjar por escrito que ningún comercio de La Abejera le reclamara por ningún concepto a cuenta de la concesión que acaba el 3 de junio.

Carlos Tarife, concejal de Planificación Estratégica de Santa Cruz de Tenerife. / Arturo Jiménez

A partir de ahí, emprendedores que comprometieron su futuro profesional y hasta la subsistencia de sus familias desde el mismo día que abrió el mercado, hace doce años, se quedaron en un limbo. Uno de los afectados, Miguel Báez Fariña, quien comenzó a trabajar la cafetería ‘Misa de 12’ de la mano de su hermana, trasladó su incertidumbre por la situación de interinidad en la que se quedaban. De los diez negocios que llegaron a estar en activo de forma simultánea en La Abejera se mantienen seis, «algo normal porque nadie quiere establecerse aquí cuando no sabe la estabilidad que va a tener».

Una solución provisional para evitar el cierre

Miguel no ocultaba su alegría porque acababa de pasar el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, quien le garantizó que no se preocupara porque, aunque la concesión con el anterior adjudicatario expire el próximo 3 de junio, el mercado de García Escámez continuará abierto.

El también primer teniente de alcalde de Santa Cruz no hace un brindis al sol, sino que muestra la propuesta de concesión demanial que se elevará a la Junta de Gobierno del próximo lunes.

En el documento al que ha tenido acceso este periódico, Carlos Tarife plantea que «la duración de la concesión demanial se extienda hasta el momento en que finalice la gestión directa transitoria del mercado». A efectos prácticos para los seis negocios que siguen abiertos, se mantiene el canon de hace doce años –600 euros al mes y un total de 7.200 euros al año– en concepto de ocupación del dominio público conforme a la ordenanza.

Eso sí, la concesión obliga a los comerciantes a desarrollar una actividad efectiva y continuada. Los lunes y festivos permanecerán cerrados; los martes, jueves, viernes y sábado abrirán de 7:30 a 20:00 horas y los miércoles, de 7:30 a 14:00 horas.

Según la conversación mantenida este martes con los comerciantes de La Abejera, los emprendedores serán los encargados de mantener en óptimas condiciones sus puestos, mientras que desde el Ayuntamiento se velará por la limpieza de los espacios comunes, así como por la seguridad y la apertura y cierre del recinto.

La vida de Miguel ligada al mercado

Miguel Báez, de la cafetería Misa de 12, precisa durante el recorrido realizado al mercado de La Abejera que en la actualidad están abiertos una frutería, una floristería, un bazar, una multitienda, una panadería y la cafetería que regenta el propio Miguel.

Aunque sus inicios laborales están vinculados al mundo del comercio, donde trabajó en una tienda en la calle del Pilar, hace doce años acompañó a su hermana en la aventura de la cafetería; al año y medio ella se pasó al sector turístico y él continuó en solitario. Para Miguel, el mercado La Abejera forma parte de su vida; y no es una frase hecha. Si en el libro de familia se tuviera que incluir el lugar de celebración de la boda, figuraría este recinto en la documentación de Miguel y Vicky Rodríguez, que contrajeron matrimonio en enero de 2017.

Con esa carga sentimental y con el peso de sacar a su familia adelante, el regente de la cafetería Misa de 12 hace suyas las palabras de Carlos Tarife: «Nos ha dicho que estemos tranquilos porque el mercado no se cierra».

Alternativas para el futuro del mercado

De momento, desde Planificación Estratégica se adopta una solución transitoria porque, según el propio concejal del área, se hizo un estudio de mercado y se desestimó convocar un concurso para una nueva concesión por falta de interés; «se habría quedado desierto». «Los puestos pueden seguir desarrollando la labor con la licencia que tienen», reitera Tarife.

Entre las posibilidades, el primer teniente de alcalde explica que se sondeó la posibilidad de que el mercado La Abejera pudiera estar incluido dentro de los programas que se desarrollan desde la Sociedad de Desarrollo. «Imagina la posibilidad de que los alumnos de ciclos de Formación Profesional puedan desarrollar sus prácticas aquí». Esta es una de las alternativas que planteó Carlos Tarife a su compañera de partido, Carmen Pérez, una vía pendiente de desarrollar para dar soporte a este punto de venta tradicional.

Otra alternativa que se sondeó fue la colaboración o adaptación del modelo del Mercado Nuestra Señora de África en Somosierra. De momento, algunas alternativas; para Tarife, lo importante es que se garantiza la continuidad más allá del día 3 hasta determinar la fórmula de continuidad. Para Miguel y otros emprendedores, la decisión alarga la agonía que se acabaría si se saca un pliego. De momento han ganado tiempo.