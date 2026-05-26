Confusión en Santa Cruz de Tenerife con el cobro de la Tasa de Basura: llegan los recibos que el Ayuntamiento aplazó hasta septiembre

Confusión en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con el cobro de la Tasa de Basura. Los chicharreros han recibido ya, en sede electrónica, las cartas de de pago de la Tasa de la Basura correspondiente a este año, con fecha límite para abonar los recibos el 6 de julio, a pesar de que el Ayuntamiento había anunciado que ésta no se cobraría hasta septiembre debido al incremento de la tasa. La Corporación local admite que se ha producido un "error" a la hora de no aclarar en estas cartas de pago que no existe obligación de pagar antes del 6 de julio este tributo. Fuentes municipales explican que, efectivamente, se puede abonar a partir de septiembre, aunque también indica que aquel ciudadano que quiera ya pagar la tasa, puede hacerlo.

El pasado miércoles, 20 de mayo, arrancó el primer periodo del año de pago voluntario de los impuestos municipales de Santa Cruz de Tenerife, que es el que afecta principalmente a los ciudadanos. Durante este primer periodo, que en esta ocasión se extenderá hasta el 22 de julio, el Consistorio suele cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como rodaje; las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal: vados, reserva de aparcamiento y cajeros automáticos; el IBI de características especiales, al Puerto y a la Refinería, y la Tasa de la Basura de las viviendas.

Con respecto a esta última tasa, el Ayuntamiento anunció a principios de año que el cobro de los recibos se retrasaría hasta el segundo periodo de pago voluntario de los impuestos municipales, que tendrá lugar entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre, y que corresponde a los tributos de las empresas, que son el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y Tasa de la Basura de los negocios.

El motivo de dicho aplazamiento es que la Tasa de la Basura se ha incrementado en un 50% como media, "porque así lo obliga el Gobierno de España a través del conocido como basurazo". En enero, el edil de Hacienda explicó que se tomaba la medida de retrasar el cobro de la Tasa de la Basura a las viviendas para facilitar a los ciudadanos el pago de los recibos.

Sin embargo, las cartas de pago de la Tasa de la Basura ya están disponibles en sede electrónica. El concejal de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, insiste en que los contribuyentes no tienen la obligación de abonar estos recibos hasta septiembre, tal y como se había anunciado, pero si prefieren pagarlos ya, cuentan con las cartas de pago para poder hacerlo. "Las cartas de pago están disponibles en la sede electrónica para facilitar información a los contribuyentes, para que sepan lo que tendrán que pagar".

¿Cómo se pagan los impuestos municipales?

Con relación al primer periodo voluntario de cobro de los impuestos municipales, que ya ha arrancado, los ciudadanos que no tengan domiciliado en sus bancos el abono de los tributos tienen que pagar sus recibos en las entidades bancarias colaboradoras. Éstas son la Caixa, BBVA, Santander, Cajasiete y Banca March. Para ello, tendrán que utilizar las cartas de pago. En el caso de que los contribuyentes no reciban las cartas de pago, éstas se obtendrán por los medios habilitados por el Consistorio. Éstos son a través de la web municipal, www.santacruzdetenerife.es, sin certificado o con certificado electrónico o clave; en el formulario de atención en línea; en las Oficinas de Atención Ciudadana; en los quioscos interactivos ubicados en diferentes zonas, como el Pabellón Quico Cabrera y el TEA; y a través del asistente virtual (en el WhatsApp del número 695 886 891).

Los recibos domiciliados en entidades bancarias, a los que se les aplica una bonificación del 5%, serán cargados en cuenta a partir del 8 de julio. Las solicitudes de domiciliación que se realicen ahora surtirán efecto a partir del año 2027.

Los contribuyentes en Santa Cruz de Tenerife tienen la posibilidad de solicitar un plan personalizado de pagos, así como el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas tributarias. Transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se causen.