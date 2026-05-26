26 nuevos abogados se incorporan al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ICATF) celebró en la tarde del pasado viernes 22 de mayo, un solemne acto de jura o promesa de 26 nuevos abogados y abogadas en un acto institucional presidido por la Decana del Colegio, Mila Pacheco Pérez, y que contó con la presencia de destacadas autoridades judiciales, políticas y sociales del Archipiélago y nacionales. El acto tuvo lugar en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.

Al acto institucional asistieron también el Presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, D. Juan Antonio Rodríguez, además del Vicepresidente y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, D. Carlos Enrique Viña Romero, y el Vicepresidente y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, D. Rafael Massieu Curbelo.

La Decana del ICATF dio la bienvenida a los nuevos profesionales de la abogacía y les recordó que la nueva Ley de Eficiencia Procesal “nos abre caminos para escuchar más, negociar mejor y resolver conflictos de una forma más útil. Por eso intenten ser siempre abogados y abogadas cercanos, honestos, rigurosos y humanos”.

Mila Pacheco deseó a los nuevos abogados y abogadas que juraron o prometieron, “no solo éxito profesional; les deseo que nunca pierdan la empatía, la honestidad y la dignidad en el ejercicio de esta profesión”.

Durante la celebración del acto se hizo entrega de condecoraciones a los colegiados y colegiadas que han cumplido 25, 40 y 50 años de incorporación al Colegio. “Hoy reconocemos no solo años de ejercicio, sino también vocación, sacrificio, compromiso y ejemplo para quienes empiezan”, subrayó la Decana.

Se hizo entrega además del IX Premio ICATF, que se concedió a Dña. Mónica García de Yzaguirre, Presidenta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. “Gracias por tu cercanía y por el buen trato que siempre has tenido hacia esta profesión”, indicó Mila Pacheco.

Tuvo lugar también el reconocimiento y entrega de una distinción como decana de honor a la Excma. Sra. Doña Carmen F. Pitti García, decana emérita del ICATF. “Este reconocimiento no distingue solo una trayectoria. También expresa cariño, respeto y gratitud”, aseguró la Decana.

La abogacía vive momentos complejos, de incertidumbre y de muchos cambios, por esa razón la Decana finalizó su intervención con una defensa a la abogacía como una “profesión imprescindible para la defensa de los derechos, de la libertad y de la dignidad de las personas”.