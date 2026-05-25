La urgencia por rehabilitar viviendas une a los vecinos de Somosierra en una nueva plataforma

La falta de respuesta a tres escritos presentados ante Viviendas Municipales dio pie a la constitución de una nueva plataforma vecinal en Somosierra, antes de que la semana pasada el alcalde de Santa Cruz anunciara el inicio de los trámites para incluir este barrio en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Del bloque 39 a la movilización vecinal

El origen del movimiento se sitúa en la inquietud y preocupación compartida por residentes de los bloques 28 y 39 de Somosierra, entre otros. Entre los portavoces de la plataforma, Manuel Jorge Pérez asegura que la comunidad del bloque 39 presentó en 2025 varias solicitudes para conocer si podían acogerse a ayudas públicas destinadas a obras de accesibilidad, impermeabilización y mejora energética. Tras insistir, lograron mantener una reunión con Viviendas Municipales.

Fue entonces cuando, según relatan los vecinos, se les comunicó que Somosierra «está fuera del ámbito» de las actuaciones previstas para rehabilitación residencial. Esa respuesta llevó a varios presidentes de comunidades a organizarse en defensa de sus viviendas.

Asambleas y hoja de ruta

A partir de ahí comenzaron las reuniones vecinales. Primero de forma informal y después mediante asambleas celebradas en el antiguo cine de Somosierra. El pasado 11 de abril quedó constituida oficialmente la plataforma, con un manifiesto fundacional, una hoja de ruta y un grupo de 14 portavoces que representan a distintos edificios del barrio.

El objetivo es único: lograr que Somosierra pueda acceder a futuras ayudas de rehabilitación, como anunció el alcalde la semana pasada. «No queremos solo reivindicar; queremos colaborar y participar en las gestiones necesarias», señalan desde la plataforma en su afán por mejorar las viviendas.

Radiografía del deterioro

Los vecinos han comenzado además un trabajo de recopilación de incidencias estructurales en diferentes comunidades. Humedades, problemas en cubiertas, deterioro de fachadas, hundimientos o redes de saneamiento deficientes forman parte de un inventario elaborado ya en 40 portales del barrio.

La plataforma también ha lanzado una revista vecinal, La Voz del Barrio, y prepara nuevas campañas informativas para ampliar apoyos entre los más de 6.000 residentes de Somosierra con el objetivo de que sus demandas se conviertan en una realidad.