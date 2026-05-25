Santa Cruz de Tenerife cierra todas las oficinas de atención al ciudadano por la visita del papa León XIV

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cerrará todas las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAMR) el viernes 12 de junio debido a la visita del papa León XIV a la capital chicharrera. Así se establece en un decreto firmado por el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este lunes, 25 de mayo.

En el decreto se explica que, considerando el número de personas que se atiende a diario en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro y los desplazamientos que éstas deben realizar, se ha considerado oportuno proceder al cierre de dichas instalaciones municipales, con el objetivo de facilitar la celebración del citado evento.

En concreto, se cerrarán las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de La Granja, Ofra, La Salud, El Sobradillo, Añaza, Tres de Mayo y San Andrés, así como las Oficinas del Distrito Centro, Distrito Anaga, Distrito Suroeste, Distrito La Salud y Distrito Ofra-Costa Sur. Tampoco prestarán servicio las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), Servicio de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Servicio de Deportes, Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, Fiestas, Organismo Autónomo de Cultura, Atención Social, Gerencia de Urbanismo, Secretaría General del Pleno, Tribunal Económico Administrativo, Viviendas Municipales y Sociedad de Desarrollo.

El Consistorio chicharrero aclara que se deberán implementar, por cada uno de los servicios gestores, las correspondientes medidas complementarias de atención a la ciudadanía a través de los medios que en cada caso se estimen oportunos, como atención en línea, e información y fomento sobre los medios de atención no presenciales.

El Ayuntamiento de Santa Cruz recuerda que "la Santa Sede ha confirmado en su web oficial que su santidad, el papa León XIV, realizará un viaje apostólico a España entre los días 6 y 12 de junio de 2026, con paradas y actos, en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife". En concreto, el viernes 12 de junio, el papa viajará desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Santa Cruz de Tenerife. "Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, en el municipio tinerfeño de La Laguna, visitará a los migrantes del Centro Raíces, tras lo cual, mantendrá un encuentro con las entidades dedicadas a la integración de inmigrantes en la plaza del Cristo de La Laguna. Finalmente, esta etapa y el viaje apostólico a España, concluirán con la celebración de la misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife", informa la Corporación local.

Ésta indica que el despliegue de las actuaciones que se van a llevar a cabo y la envergadura de todas ellas han hecho que la Delegación del Gobierno y el Obispado aconsejen, entre otras cuestiones, medidas que fomenten que "haya el menor número de desplazamientos en las ciudades implicadas en las visitas que realizará el papa, fomentando el teletrabajo y las clases telemáticas, entre otros ejemplos".