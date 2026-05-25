Así se prepara Santa Cruz para la visita del papa León XIV: controles y desvíos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Obispado de la Diócesis Nivariense han mantenido una nueva reunión de coordinación para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a la capital tinerfeña, prevista para el 12 de junio.

La jornada obligará a desplegar un dispositivo especial de seguridad, movilidad, comunicación y logística ante la previsión de una asistencia multitudinaria. El encuentro permitió revisar los principales aspectos del operativo y ajustar las necesidades de una cita que requerirá la coordinación de administraciones, cuerpos de seguridad, empresas públicas y organización eclesiástica.

En la reunión participaron representantes del Ayuntamiento y del Obispado, además de miembros de los equipos técnicos y organizativos de ambas instituciones. El objetivo es seguir perfilando el desarrollo de una jornada que alterará el funcionamiento habitual de varias zonas de Santa Cruz.

Los controles de acceso y zonas valladas

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la seguridad. Según la planificación abordada, algunos tramos del recorrido se delimitarán mediante cinta policial y elementos urbanos, mientras que en las zonas donde se espere mayor concentración de personas se instalarán vallados y filtros de acceso reforzados.

También se prevén controles escalonados en espacios sensibles como Presidencia del Gobierno, Plaza de España y los accesos al acto religioso principal.

Estas medidas buscan ordenar la llegada del público, facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y garantizar que los actos puedan desarrollarse con normalidad durante la visita del pontífice.

Refuerzo del transporte público y cambios de tráfico

La movilidad será uno de los aspectos más sensibles de la jornada. El Ayuntamiento trabaja con Titsa y Metropolitano de Tenerife en refuerzos especiales del transporte público para facilitar los desplazamientos hacia Santa Cruz.

La planificación definitiva dependerá todavía de la concreción de horarios, recorridos y restricciones de tráfico. Aun así, el Consistorio prepara campañas informativas para comunicar con antelación los cortes de calles, los accesos habilitados, los cambios en la movilidad y las recomendaciones generales para vecinos, comerciantes y asistentes.

Campañas informativas para vecinos y comerciantes

La reunión también sirvió para coordinar las acciones de comunicación pública. El Ayuntamiento trabaja en distintas medidas de información y señalización para que la ciudadanía conozca con antelación cómo afectará la visita a la circulación, los accesos y el funcionamiento ordinario de determinadas zonas de la capital.

Estas campañas estarán dirigidas especialmente a vecinos, comerciantes y personas que tengan previsto acudir a los actos. La intención municipal es ofrecer información clara y útil antes del 12 de junio para reducir incidencias y facilitar la organización de los desplazamientos.

Puestos médicos, pantallas y zonas diferenciadas

Además de la seguridad y la movilidad, el dispositivo incluirá otros elementos logísticos. Durante la reunión se repasó la instalación de rampas, puestos médicos, pantallas, zonas de acceso diferenciadas para prensa y autoridades, así como la distribución de agua y material informativo para los asistentes.

Estos recursos se organizarán en función de los espacios previstos para los actos principales y del volumen de público esperado. El objetivo es que las personas que acudan a la capital puedan seguir la jornada con mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y asistencia.