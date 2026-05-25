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Así se prepara Santa Cruz para la visita del papa León XIV: controles y desvíos

El Ayuntamiento y el Obispado coordinan el dispositivo de seguridad, movilidad y logística para la visita del 12 de junio

El papa León XIV durante la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV durante la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. / ALESSANDRO DI MEO / EFE

Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Obispado de la Diócesis Nivariense han mantenido una nueva reunión de coordinación para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a la capital tinerfeña, prevista para el 12 de junio.

La jornada obligará a desplegar un dispositivo especial de seguridad, movilidad, comunicación y logística ante la previsión de una asistencia multitudinaria. El encuentro permitió revisar los principales aspectos del operativo y ajustar las necesidades de una cita que requerirá la coordinación de administraciones, cuerpos de seguridad, empresas públicas y organización eclesiástica.

En la reunión participaron representantes del Ayuntamiento y del Obispado, además de miembros de los equipos técnicos y organizativos de ambas instituciones. El objetivo es seguir perfilando el desarrollo de una jornada que alterará el funcionamiento habitual de varias zonas de Santa Cruz.

Los controles de acceso y zonas valladas

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la seguridad. Según la planificación abordada, algunos tramos del recorrido se delimitarán mediante cinta policial y elementos urbanos, mientras que en las zonas donde se espere mayor concentración de personas se instalarán vallados y filtros de acceso reforzados.

También se prevén controles escalonados en espacios sensibles como Presidencia del Gobierno, Plaza de España y los accesos al acto religioso principal.

Estas medidas buscan ordenar la llegada del público, facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y garantizar que los actos puedan desarrollarse con normalidad durante la visita del pontífice.

Refuerzo del transporte público y cambios de tráfico

La movilidad será uno de los aspectos más sensibles de la jornada. El Ayuntamiento trabaja con Titsa y Metropolitano de Tenerife en refuerzos especiales del transporte público para facilitar los desplazamientos hacia Santa Cruz.

La planificación definitiva dependerá todavía de la concreción de horarios, recorridos y restricciones de tráfico. Aun así, el Consistorio prepara campañas informativas para comunicar con antelación los cortes de calles, los accesos habilitados, los cambios en la movilidad y las recomendaciones generales para vecinos, comerciantes y asistentes.

Campañas informativas para vecinos y comerciantes

La reunión también sirvió para coordinar las acciones de comunicación pública. El Ayuntamiento trabaja en distintas medidas de información y señalización para que la ciudadanía conozca con antelación cómo afectará la visita a la circulación, los accesos y el funcionamiento ordinario de determinadas zonas de la capital.

Estas campañas estarán dirigidas especialmente a vecinos, comerciantes y personas que tengan previsto acudir a los actos. La intención municipal es ofrecer información clara y útil antes del 12 de junio para reducir incidencias y facilitar la organización de los desplazamientos.

Puestos médicos, pantallas y zonas diferenciadas

Además de la seguridad y la movilidad, el dispositivo incluirá otros elementos logísticos. Durante la reunión se repasó la instalación de rampas, puestos médicos, pantallas, zonas de acceso diferenciadas para prensa y autoridades, así como la distribución de agua y material informativo para los asistentes.

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Estos recursos se organizarán en función de los espacios previstos para los actos principales y del volumen de público esperado. El objetivo es que las personas que acudan a la capital puedan seguir la jornada con mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y asistencia.

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