Los Gladiolos estrena dos bloques de viviendas más eficientes y accesibles a principios de verano

Eficientes, accesibles y sostenibles. Así serán los dos primeros bloques de Los Gladiolos al término de las obras que se llevan a cabo dentro del programa Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), trabajos que fueron visitados la semana pasada por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y la concejala responsable de Viviendas Municipales, Belén Mesa.

Los bloques 20 y 27, con 44 viviendas en total, encaran ya la recta final de unas actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos, que comenzaron oficialmente hace ahora un año junto a las obras en los bloques 15 y 30, estarán concluidos a principios de verano, según detalló el Ayuntamiento capitalino durante la visita institucional.

Rehabilitación integral

La actuación forma parte del lote 2 del ERRP Los Gladiolos IV, un programa concebido no solo para modernizar edificios envejecidos, sino para transformar la vida cotidiana de quienes habitan uno de los barrios más densamente poblados de Santa Cruz.

«Seguimos mejorando nuestros barrios y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. En esta ocasión, en Los Gladiolos», afirmó Bermúdez durante el recorrido por las obras. El alcalde recordó que estas intervenciones buscan avanzar en eficiencia energética, accesibilidad y rehabilitación integral de edificios que arrastraban importantes carencias estructurales y funcionales.

En el caso del bloque 20, integrado por 12 viviendas, las obras cuentan con una inversión de 351.242 euros. El bloque 27, de 32 viviendas, supera los 856.000 euros de presupuesto. Ambos inmuebles comparten un mismo objetivo: reducir el consumo energético y adaptar los edificios a las necesidades actuales de habitabilidad y accesibilidad.

Menos consumo energético

Las actuaciones incluyen la impermeabilización y aislamiento de cubiertas, renovación de barandillas, sustitución de ascensores, instalación de rampas y colocación de sistemas fotovoltaicos de apoyo para agua caliente sanitaria. También se ejecutan trabajos de rehabilitación estructural, renovación de falsos techos y mejora de carpinterías.

Detrás de cada intervención hay una intención concreta: reducir hasta un 60% el consumo de energía primaria no renovable en los edificios incluidos en el programa, según las previsiones municipales.

Belén Mesa destacó que estas actuaciones «permiten avanzar hacia edificios más eficientes, accesibles y sostenibles, mejorando tanto las condiciones de habitabilidad como el entorno urbano del barrio». La edil subrayó además que el objetivo municipal pasa por regenerar viviendas ya existentes y evitar que determinados entornos residenciales continúen deteriorándose con el paso de los años.

El inicio oficial de estas actuaciones se firmó el 4 de junio del pasado año, cuando Ayuntamiento y vecinos rubricaron el acta de replanteo de las obras de rehabilitación de 100 viviendas distribuidas entre los bloques 15, 20, 27 y 30. La inversión global asciende a 2,67 millones de euros.

Entonces, el propio Bermúdez pidió paciencia a los residentes conscientes de las molestias inevitables de una obra de esta magnitud. «Las obras se padecen, sobre todo cuando se vive en los edificios, pero darán lugar a un entorno más habitable y mejorará la calidad de vida», señaló en aquel momento. Ahora, Los Gladiolos comienza a ver cómo esa transformación toma forma.