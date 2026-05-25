El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dará dinero a los taxistas para mejorar su seguridad y evitar agresiones e impagos

Los taxis de Santa Cruz obtendrán ayudas del Ayuntamiento para mejorar la seguridad en el interior de los vehículos, con mamparas y cámaras de vigilancia, y para adaptar los coches al transporte de personas con movilidad reducida. Cada una de estas líneas de subvenciones contarán con un presupuesto de 45.000 euros.

La convocatoria de las ayudas para financiar la instalación de sistema de seguridad a los taxistas fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno del Consistorio. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que con esta medida se pretende «incentivar la mejora de las condiciones de trabajo de este colectivo, así como la de los pasajeros, favoreciendo la prestación de un mejor servicio».

Destaca que la subvención está dirigida a la instalación de mamparas y cámaras de vigilancia que permitan la grabación de imágenes dentro del vehículo. «Dichas medidas, de carácter preventivo y disuasorio, tienen por finalidad proteger a los taxistas y a los ciudadanos de las situaciones de peligro en las que se enfrenta este colectivo diariamente, al mismo tiempo que aboga por disminuir los impagos de los que son objeto», señala el alcalde.

La concejala delegada del área de Taxi, Gladis de León (CC), apunta que esta convocatoria responde a una demanda planteada desde hace tiempo por los profesionales del sector, que reclamaban herramientas y medidas que contribuyan a reforzar su seguridad durante la prestación del servicio. De León insiste en que se trata de financiar la instalación en los vehículos de elementos preventivos que pueden resultar fundamentales ante situaciones de riesgo, agresiones o impagos.

En este sentido, añade que se ha querido prestar especial atención a los colectivos más vulnerables dentro del sector, priorizando a los titulares de licencias mayores de 50 años y a las mujeres taxistas.

Cada beneficiario podrá acceder a una subvención máxima de 300 euros y tendrá que cumplir una serie de requisitos, como la obligatoriedad de ser titular de la licencia y haber superado la inspección técnico-sanitaria anual.

Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la convocatoria de las subvenciones para adaptar los taxis al transporte de personas con movilidad reducida. Según la legislación vigente, el municipio de Santa Cruz de Tenerife debería contar en la actualidad con al menos 34 vehículos adaptados, debiendo de llegar a 68 antes del año 2030. Sin embargo, solo prestan este servicio en la capital chicharrera un total de once taxis. Cada beneficiario de esta línea de subvención recibirá un máximo de 3.000 euros.