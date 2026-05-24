El viejo mercado de La Salud, listo para retomar los ensayos sin filtraciones

El viejo Mercado de La Salud, convertido desde hace décadas en una de las grandes casas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, empieza a dejar atrás años de deterioro. Entre andamios, nuevas carpinterías y reparaciones en fachadas y cubiertas, el Ayuntamiento capitalino avanza en unas obras complejas destinadas a frenar las históricas filtraciones y modernizar las instalaciones del inmueble.

El concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, explica que la actuación exterior estará finalizada previsiblemente a finales de julio, aunque admite que los trabajos han estado marcados por las dificultades propias de un edificio antiguo y por un invierno especialmente lluvioso.

Uno de los principales problemas detectados afectaba a la antigua red de agua potable. El mercado disponía de una única acometida general para todos los locales, lo que hacía imposible localizar fugas sin cortar el suministro completo.

«Las tuberías estaban ocultas en muros muy gruesos y no podíamos detectar dónde se producían las pérdidas», explica Rivero.

La solución ha sido ejecutar una nueva red individualizada para cada local mediante tuberías vistas, lo que permitirá reparar futuras averías sin necesidad de romper paredes ni dejar sin agua al conjunto del edificio.

Pero el gran reto de la obra ha sido combatir las humedades. Durante meses, las cuadrillas trabajaron retirando revestimientos dañados y reparando fachadas mientras la lluvia seguía castigando el inmueble. «Llegamos a tener más filtraciones que nunca porque coincidió la obra con muchos episodios de lluvia», reconoce el edil.

Superada la etapa más complicada del invierno, los trabajos se concentran ahora en la denominada “envolvente” del mercado: cubiertas, fachadas y zonas exteriores destinadas a impedir la entrada de agua.

La actuación incluye la reparación de cubiertas, la rehabilitación de fachadas superiores e inferiores y la instalación de nuevos metacrilatos protectores en los pasillos laterales para evitar filtraciones hacia los locales interiores.

Operarios rematan detalles en la cubierta de los locales. / El Día

También se han sustituido antiguas ventanas de hierro —muchas deterioradas o sin cristales— por nuevas carpinterías que mejorarán el aislamiento del inmueble.

El objetivo municipal es que cuando los grupos del Carnaval retomen en septiembre la etapa intensa de ensayos, la parte exterior del mercado esté completamente rehabilitada.

En paralelo, el Ayuntamiento ha iniciado la modernización de la instalación eléctrica. Hasta ahora, muchos locales compartían un único contador general, una situación que dificultaba tanto el control de consumos como la seguridad. La nueva actuación permitirá centralizar contadores y renovar toda la red eléctrica del edificio.

Rivero insiste en que la finalización de esta fase no supondrá el cierre definitivo de las actuaciones. El Consistorio continuará posteriormente con mejoras vinculadas a baños, reparaciones interiores y acondicionamiento de espacios comunes, aunque descarta intervenir de forma integral en los locales antes del próximo Carnaval para no afectar a la actividad de los colectivos.

Un mural para Esteban Reyes

Mientras avanzan las obras técnicas, el exterior del inmueble comienza también a transformarse visualmente. El artista Eric Eyre trabaja ya en un gran mural dedicado a Esteban Reyes, histórico referente del Carnaval santacrucero.

La obra, concebida inicialmente como homenaje individual, incorporará también referencias a los distintos colectivos y modalidades carnavaleras que utilizan el recinto. El antiguo Mercado de La Salud alberga actualmente a 27 colectivos del Carnaval y a la Asociación de Vecinos San Gerardo. La inversión municipal, cercana a los 900.000 euros, busca convertirse en el primer gran paso para recuperar un edificio profundamente ligado a la memoria sentimental de la fiesta chicharrera.