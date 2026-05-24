Puesta a punto de quince calles muy transitadas de Santa Cruz de Tenerife: obras de mejora del asfalto y de la seguridad vial que ocasionarán restricciones al tráfico

Quince calles muy transitadas del municipio de Santa Cruz de Tenerife se someterán en los próximos meses a una puesta a punto, que incluirá la renovación de su pavimento y mejoras en la seguridad vial. Así lo anuncia el Ayuntamiento, que señala que estos trabajos forman parte del denominado Plan Municipal de Asfaltado.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento chicharrero aprobará hoy este nuevo paquete de obras «para seguir mejorando las vías de la ciudad». En concreto, el proyecto para intervenir en esta quincena de calles supondrá una inversión municipal de más de 2,5 millones de euros. La ejecución de los trabajos se prolongará durante un plazo de seis meses. El Consistorio capitalino indica que se irá informando a los ciudadanos de las restricciones al tráfico que provoquen estas actuaciones y añade que se intentará que ocasionen las menores molestias posibles.

«Esta intervención se enmarca dentro del plan municipal de mejora de las infraestructuras viarias y permitirá actuar en diferentes puntos de la capital con el objetivo de renovar el pavimento, corregir desperfectos ocasionados por el uso y el paso del tiempo, y reforzar la seguridad vial tanto para vehículos como para peatones», destaca el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

En concreto, las vías incluidas en este proyecto son la avenida José Martí, la calle Acceso Valleseco, la avenida Francisco La Roche (avenida de Anaga), la avenida San Sebastián entre Reyes Católicos y La Salle, la avenida Benito Pérez Armas, la calle Eladio Roca y Salazar, la calle Juan Rumeu García, la calle Fragata Danmark, la calle Simón Bolívar, la avenida Islas Canarias, la calle Domingo Salazar Cologan, la calle Puerta Canseco, la calle Lope de Vega, la calle José Zárate y Peniche, y también la calle República de Honduras.

El regidor chicharrero manifiesta que el Ayuntamiento de Santa Cruz continúa avanzando en su compromiso de mejorar las infraestructuras y la calidad de vida en todos los barrios del municipio chicharrero. Señala que la conservación y renovación de las vías públicas de la capital es una prioridad para el equipo de Gobierno (formado por CC y PP), «porque unas calles en mejores condiciones significan mayor seguridad, mejor movilidad y una ciudad más moderna y accesible».

El concejal responsable del área de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, prevé que las obras comiencen a principios del mes de junio. El también primer teniente de alcalde insiste en que estos trabajos permitirán mejorar «de forma notable» el estado del firme en diferentes zonas de la capital tinerfeña, «algunas de ellas con un elevado volumen de tráfico diario».

Demandas vecinales

Aprovecha para resaltar que en los últimos años, el área de Servicios Públicos de la Corporación local ha realizado un importante esfuerzo inversor para recuperar espacios públicos del municipio y modernizar servicios básicos. «Este nuevo proyecto, que incluye la intervención en un total de quince calles de Santa Cruz, permitirá actuar en vías muy transitadas y atender demandas vecinales históricas», destaca Carlos Tarife.

El inicio de las obras en cada calle se irá informando previamente a los vecinos, insiste el primer teniente de alcalde. Los trabajos se ejecutarán «de manera escalonada», explica Carlos Tarife, para reducir al máximo las afecciones al tráfico y a la actividad diaria, «estableciéndose la correspondiente señalización y medidas de seguridad durante el desarrollo de las diferentes actuaciones».

Por otra parte, el concejal del PP recuerda que también este año el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Servicios Públicos, intervendrá en el Polígono de El Mayorazgo, para llevar a cabo el «mayor plan de asfaltado de la historia de esta zona industrial», un proyecto que costará tres millones de euros. «Se pavimentarán numerosas calles de la citada zona industrial, una actuación absolutamente necesaria debido al deteriorado estado en el que se encuentran», argumenta el edil.