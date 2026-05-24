El parque Cuchillitos de Tristán, denominado así por el esbozo de su primer diseño y por estar situado entre los barrios de Tristán, Miramar, Camino del Hierro y el Polígono de Ofra, cuenta con una superficie de 32.500 metros cuadrados, fue inaugurado en 2007 y diseñado por el arquitecto Fernando Menis, quien lograría adaptar los desniveles -de hasta 36 metros- de la abrupta topografía existente entre el mirador en la zona Este y el límite Sur del parque por una red de paseos sinuosos que suavizan la pendiente, definiendo espacios abiertos y naturales con formas que recuerdan las coladas volcánicas de la Isla, a la vez que lograba un fuerte componente paisajista con diversidad de zonas, sensaciones, aromas y colores, además de vistas hacia la ciudad y las cumbres de Anaga.

La transición entre el parque y la ciudad se establece mediante un camino peatonal, a modo de senda, que pierde las cualidades de acera para convertirse en una plaza para la estancia y disfrute de los ciudadanos, a la que se puede acceder por el extremo Este, que conecta con la rotonda-glorieta, mientras que por la zona alta recoge la afluencia de los vecinos del barrio de Tristán; por el situado en el sureste conecta con la zona de los equipamientos deportivos. El parque tiene un diseño exclusivo en el mobiliario, donde el reciclaje juega un papel transcendental, al convertir los materiales usados en luminarias, papeleras o fuentes.

Vegetación

Dos tercios de su superficie están destinadas a crear un manto verde que funciona como pulmón para la ciudad, de la que se protege con una «pantalla verde» de arbolado de porte alto, logrado al conservar los árboles preexistentes, reutilizar palmeras trasplantadas de otros lugares de la ciudad y la plantación de especies autóctonas de diferentes colores en su floración.

Los taludes rocosos que conforman los bancales y las laderas del promontorio circular y del mirador están cubiertos por vegetación baja, logrando semejarse a la ladera de una montaña. La vegetación dispuesta alrededor del mirador actúa de barrera protectora entre los visitantes y los vecinos del entorno, impidiendo evitar relaciones visuales no deseadas.

Parque social

El parque ofrece un conjunto de seis espacios de uso específico para el disfrute de todas las edades. Los pequeños disponen de diversos juegos infantiles que garantizan su total seguridad, como columpios, toboganes, etc, mientras que las áreas más tranquilas, pensadas para la tercera edad, disponen de un espacio para descansar, una zona de petanca y otra con una fuente.

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