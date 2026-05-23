El emblemático edificio de General Antequera en Santa Cruz se prepara para albergar a 187 empleados municipales

La histórica sede administrativa de la calle General Antequera, junto al Palacio Municipal de Santa Cruz de Tenerife, recupera poco a poco el pulso perdido tras más de seis años cerrada al público. Entre operarios, nuevas instalaciones técnicas y una profunda reorganización interior, el Ayuntamiento capitalino avanza en las obras que transformarán el inmueble en uno de los grandes centros neurálgicos de la gestión municipal de la ciudad. El objetivo, que entre en servicio a finales de este año o comienzos de 2027.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Patrimonio Municipal, Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, supervisó esta semana el estado de ejecución de unos trabajos que cuentan con una inversión de 4.041.625 euros y que permitirán centralizar servicios estratégicos del Ayuntamiento en pleno corazón administrativo de la capital.

La actuación afecta a más de 3.300 metros cuadrados útiles y permitirá albergar a 187 empleados municipales, además de reorganizar áreas clave vinculadas a Seguridad Ciudadana, Emergencias, Movilidad, Accesibilidad Universal, Participación Ciudadana y Organización interna.

La pieza clave del Plan de Sedes

La recuperación del edificio de General Antequera se ha convertido en la gran pieza del futuro Plan de Sedes Municipal impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz. No se trata solo de rehabilitar un inmueble emblemático, sino de reorganizar buena parte de la estructura administrativa de la ciudad.

El edificio cerró sus puertas en 2019 debido al grave deterioro de sus instalaciones. Desde entonces, distintas áreas municipales quedaron repartidas en varios inmuebles de la capital, generando problemas de espacio, duplicidades y dificultades de coordinación entre servicios.

La rehabilitación integral del inmueble comenzó ese mismo año con una primera intervención superior a los dos millones de euros destinada a consolidar la estructura y modernizar las instalaciones básicas. Ahora, el Ayuntamiento afronta la fase definitiva: el acondicionamiento completo del edificio para devolverlo plenamente al servicio público.

José Manuel Bermúdez destacó durante la visita que la actuación permitirá “reunir junto al Palacio Municipal servicios fundamentales para el funcionamiento diario de la ciudad y para la atención directa a la ciudadanía”.

“El edificio está preparado para mejorar la coordinación de las emergencias, optimizar la movilidad y ofrecer mejores condiciones tanto para los trabajadores municipales como para los vecinos y vecinas que realizan sus gestiones”, señaló el alcalde.

Atención ciudadana y movilidad

Uno de los servicios más destacados será la nueva Oficina de Atención e Información Ciudadana, ubicada en la planta baja. El espacio contará con zonas de espera, registro, atención presencial y quioscos digitales para trámites online, recuperando así uno de los servicios históricos que durante años funcionó en General Antequera.

Además, el edificio acogerá la gestión y cobro de multas municipales y permitirá liberar espacios actualmente saturados en otras dependencias municipales.

Pero una de las transformaciones más relevantes llegará en materia de movilidad y emergencias. La segunda planta albergará el nuevo Centro de Control de Movilidad de Santa Cruz, que sustituirá al actual sistema instalado en el edificio de La Financiera, considerado ya obsoleto.

Junto a él se instalarán la Sala de Coordinación de Operaciones de Emergencias (SACOP) y la sala CETRA, reforzando la capacidad municipal de respuesta ante incidencias, accidentes o situaciones de emergencia.

El concejal Javier Rivero explicó que el diseño interior se ha planteado para favorecer la coordinación entre departamentos que trabajan de manera transversal en la gestión diaria de la ciudad.

“La inversión permitirá disponer de instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades tecnológicas actuales, especialmente en ámbitos tan sensibles como las emergencias y la movilidad”, subrayó.

Modernización administrativa

El proyecto incorpora nuevas redes de telecomunicaciones, sistemas de climatización, mejoras de accesibilidad universal, paneles acústicos y nuevas zonas técnicas y de almacenamiento.

La redistribución de espacios también permitirá reorganizar otros edificios municipales. La Dirección General de Organización abandonará la sede de Participación Ciudadana en La Noria, mientras que otras dependencias podrán reubicarse para optimizar espacios y reducir gastos de alquiler.

La tercera planta concentrará áreas de Gobierno Abierto, Modernización, Transparencia, Participación Ciudadana y Administración Interna. La cuarta mantendrá las dependencias del Organismo Autónomo de Cultura y la quinta se destinará a talleres y almacenes de Protección Civil e informática.

La previsión municipal es que el edificio pueda estar completamente operativo y abierto a la ciudadanía a finales de 2026.

Con esta actuación, Santa Cruz de Tenerife no solo recupera uno de sus inmuebles administrativos más emblemáticos. También redefine parte de su estructura interna para afrontar desde un único núcleo buena parte de la gestión estratégica de una ciudad que busca ganar agilidad, coordinación y capacidad de respuesta en pleno proceso de modernización administrativa.