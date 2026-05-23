Cita histórica en El Toscal: la procesión de María Auxiliadora regresa después de más de medio siglo

El barrio de El Toscal vuelve a vivir esta tarde una de esas estampas que permanecían guardadas únicamente en la memoria de las generaciones más veteranas. Más de medio siglo después, la imagen de María Auxiliadora regresará en procesión a las calles toscaleras en una cita cargada de emoción, recuerdos y reencuentros vecinales y en especial de los miles de alumnos que han pasado por el centro de las salesianas.

Este 23 de mayo la comunidad educativa salesiana del Colegio Hogar Escuela María Auxiliadora recupera una tradición desaparecida desde 1974, cuando la Virgen dejó de recorrer el barrio acompañada por alumnas, familias y vecinos.

La jornada arrancará con una eucaristía a las 19:00 horas en el patio del colegio y, al término de la misa, comenzará la procesión por las calles San Juan Bautista, San Martín, Santiago, San Isidro, La Rosa y Hogar Escuela.

La memoria del barrio

La recuperación de la procesión llevaba años rondando entre antiguos alumnos, docentes y miembros de la familia salesiana. El director pedagógico del centro, Javier García, reconoce que la idea nace “de la ilusión de recuperar algo que el barrio seguía recordando con muchísimo cariño”.

“No hace falta celebrar ningún aniversario concreto”, explica. “Simplemente queríamos devolver a la calle una tradición que muchas antiguas alumnas solo recuerdan de niñas, cuando salían vestidas de primera comunión acompañando a María Auxiliadora”.

La imagen no recorría El Toscal desde hace 52 años. De ahí que la cita tenga también un fuerte componente intergeneracional. Muchas familias volverán esta tarde a encontrarse alrededor de una devoción muy vinculada a la historia sentimental del barrio.

Devoción salesiana

El regreso de la procesión también servirá como una especie de inauguración simbólica de la renovada calle La Rosa, por donde pasará la Virgen en su recorrido de regreso hacia la capilla del colegio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del distrito Centro-Ifara, colabora en unos actos que continuarán el domingo en la plaza Duggi con actividades vecinales y la posterior procesión de la parroquia de María Auxiliadora.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que recuperar esta salida procesional supone “reencontrarse con una parte de la historia emocional de El Toscal y de muchas familias de Santa Cruz”.

Mientras tanto, en el viejo barrio santacrucero ya hay quien desempolva recuerdos, fotografías antiguas y hasta alguna broma sobre aquellos tiempos en los que las niñas acompañaban a la Virgen con traje de comunión, como recuerda el director pedagógico. Porque hay tradiciones que nunca desaparecen y más si se custodia en las familias, de generación en generación, como es el caso.

Latente queda la obra social de CajaCanarias que permitió la puesta en marcha del Hogar Escuela con un internado que estuvo en servicio hasta los años ochenta y que daba atención muchas niñas huérfanas de la etapa de la dictadura; también esta presente el magisterio de la Iglesia que se impartió.

Los miembros del centro salesiano, con más de 750 alumnos, con decenas de promociones que pasaron por el Hogar Escuela, se encontrarán en la procesión en la que casi será una inauguración oficiosa de la casa de La Rosa a la espera de la oficial. De momento, esta tarde, cita con María Auxiliadora, la patrona de La Rosa.