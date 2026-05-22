Un viaducto inacabado desde hace más de 25 años en Santa Cruz de Tenerife: el Gobierno de Canarias asegura que lo terminará

El inacabado viaducto del barranco de Los Moriscos lleva formando parte del paisaje del municipio de Santa Cruz de Tenerife desde hace más de 25 años. Este gigantesco puente comenzó a construirse en el marco del proyecto de la carretera Ofra-El Chorrillo, sin embargo, la obra se paralizó por falta de presupuesto. Casi tres décadas después, el Gobierno de Canarias ha adjudicado, por un importe de más de cinco millones de euros, los trabajos que permitirán concluir los tramos B y C de la citada carretera, pero el A, que es el que corresponde a la finalización del colosal viaducto, sigue pendiente. Eso sí, el Ejecutivo canario asegura que también acabará la citada infraestructura, pero habrá que seguir esperando un poco más.

En este sentido, la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Obras Públicas, indica que la la ejecución de dicho tramo está prevista, pero antes se intervendrá en los tramos más 'sencillos' de la anhelada carretera. "Ahora tocará redactar el proyecto del A, que es la parte más complicada, en lo que se desarrollan los otros dos tramos", aclaran fuentes del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, el Ejecutivo insiste en que no se ha olvidado de esta parte de la obra y señala que se ha decidido que ésta se ejecute por fases, con el objetivo de no seguir esperando.

La construcción de la carretera Ofra-El Chorrillo se inició hace ya 28 años. Esta vía comienza en el barrio de Ofra, a la altura de la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera del Rosario, y termina en el barrio de El Draguillo, a la altura del enlace con la carretera TF-2 (conexión de la autopista del Sur, a través de Añaza, con La Laguna).

El tramo B discurre entre la glorieta de Las Moraditas y la glorieta que permite la conexión con el barrio de San Matías y la calle El Abandono. El tramo C abarca la glorieta San Matías y la conexión con la carretera TF-2. Y el tramo A discurre entre Las Moraditas y la avenida de Los Príncipes, y el enlace de Añaza con la TF-2. Éste sigue pendiente porque, según el Ejecutivo canario, se trata de una actuación más complicada, porque incluye la construcción de un viaducto sobre el barranco de Los Moriscos.

La carretera Ofra-El Chorrillo es un tramo más del proyecto más amplio denominado TF-5.Tramo Avenida Tres de Mayo-Guajara. El Gobierno de Canarias ha admitido que el expediente de la vía Ofra-El Chorrillo ha sido particularmente complejo. Los trabajos se iniciaron en 1997, pero esta actuación se ha visto paralizada en varias ocasiones por problemas administrativos y presupuestarios.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha resaltado que esta actuación permitirá continuar avanzando en la mejora de la movilidad en Tenerife, reforzando la conectividad en el área metropolitana y contribuyendo a reducir los problemas de congestión en uno de los principales corredores viarios de la Isla.