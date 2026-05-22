Un rodaje obliga a reorganizar el tráfico en el distrito Salud-La Salle de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, y en coordinación con la Policía Local, realizará el domingo, día 24, cortes de tráfico a partir de las 6:00 y hasta las 21:00 horas en el distrito Salud-La Salle con motivo del rodaje de una producción cinematográfica.

Las restricciones afectarán a la avenida Manuel Hermoso Rojas y las calles Alcalde José Emilio García Gómez, Unión Artística El Cabo, Miguel Maffiotte Miller, Pedro Modesto Campos y Los Llanos Seis.

En el caso de la avenida Manuel Hermoso Rojas, se cortará el tráfico de los dos carriles de circulación en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre la avenida de la Constitución y la calle Alcalde José Emilio García Gómez, desviando el tráfico por la avenida de la Constitución. Asimismo, se prohibirá el giro a la izquierda en el carril descendente a la altura de la calle Pedro Modesto Campos.

Por otro lado, se cerrarán los tres carriles de circulación de la calle Alcalde José Emilio García Gómez en sentido hacia las calles Álvaro Rodríguez López y Áurea Díaz-Flores Hernández, en el tramo entre la avenida Manuel Hermoso Rojas y la calle Álvaro Rodríguez López. Con este motivo, se prohibirá el giro a la izquierda en la avenida Manuel Hermoso Rojas, desviando el tráfico por el carril derecho descendente hacia la avenida de la Constitución o hacia la calle Alcalde José Emilio García Gómez.

Los cortes de tráfico impedirán también la circulación desde la calle Alcalde José Emilio García Gómez hacia la calle Áurea Díaz-Flores Hernández, permitiendo el giro hacia la avenida Manuel Hermoso Rojas en sentido descendente.

Otras calles afectadas

Otras calles que se verán afectadas son Unión Artística El Cabo, Miguel Maffiotte Miller, Pedro Modesto Campos y Los Llanos Seis, que quedarán cortadas al tráfico y en las que se contempla también prohibiciones de estacionamiento.

Por necesidades del rodaje, se contemplan también cortes intermitentes de tráfico, de no más de cinco minutos, a lo largo de la jornada en las calles Álvaro Rodríguez López y Áurea Díaz-Flores Hernández.