Un gran parque infantil en la arena de Las Teresitas: Santa Cruz de Tenerife solicitará permiso a Costas para instalar una nueva zona de ocio en la playa

Santa Cruz de Tenerife quiere instalar un gran parque infantil en la arena de la playa de Las Teresitas. El Ayuntamiento capitalino solicitará a la Dirección General de Costas autorización para dotar a la principal zona de baño chicharrera de un espacio de ocio para los niños. Así lo anuncia el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, quien señala que la intención del Consistorio es que el parque esté formado por diferentes módulos de juego y entretenimiento sobre la arena de la playa.

El también primer teniente de alcalde apunta que el área de Servicios Públicos, que él preside, y la de Deportes, que dirige la concejala Alicia Cebrián, del PP, están trabajando juntas para decidir la mejor localización para esta nueva zona. "Lo que sí tenemos claro es que el parque se instalará en la parte final de Las Teresitas, después del puesto de Cruz Roja, en la zona deportiva. Nos falta decidir la ubicación exacta", comenta Carlos Tarife.

Éste confía en obtener la autorización de Costas para poder convertir en realidad este proyecto, "tal y como ha ocurrido en otras playas de Canarias". "Por ejemplo, el litoral de Santa Cruz de La Palma, en la isla de La Palma, cuenta con un parque infantil en la arena. Por lo tanto, no existe motivo alguno para que a nosotros no se nos concedan, por parte de la Dirección General de Costas, los permisos correspondientes", apunta el concejal de Servicios Públicos.

Alicia Cebrián y Carlos Tarife, concejales de Deportes y de Servicios Públicos en Santa Cruz. / María Pisaca

Éste destaca que con esta actuación, el Ayuntamiento chicharrero persigue mejorar los servicios que se ofrecen en la playa chicharrera. "Queremos que los niños tengan en Las Teresitas un lugar en el que disfrutar, en el que entretenerse y en el que divertirse", manifiesta Carlos Tarife. La playa de Las Teresitas ya tuvo en su momento, en los años 80, un gran espacio de ocio y entretenimiento en la arena, aunque no era un parque infantil sino un gran tobogán con pequeña piscina incluida.

El primer teniente de alcalde aprovecha para recordar que la Gerencia Municipal de Urbanismo, que dirige la edil Zaida González, del PP, sigue trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) vigente para poder intervenir lo antes posible en la playa de Las Teresitas, construyendo un paseo y dotándola de iluminación y saneamiento, entre otras actuaciones. El objetivo es convertirla en un gran parque urbano.Tarife aclara que para instalar un parque infantil en la arena no es necesario esperar a que se modifique el plan. "Sólo necesitamos la autorización de Costas", agrega.

La capital quiere recuperar la Bandera Azul

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto solicitar en 2027 la Bandera Azul para el litoral chicharrero, fundamentalmente, para Los Charcos de Valleseco y para la playa de Las Teresitas. "Perdimos esta distinción hace 24 años. El próximo mes de agosto, el Consistorio finalizará todas las obras destinadas a conseguir el vertido cero de aguas residuales en nuestra costa y si el Gobierno central cumple por su parte el último plazo que ha dado, noviembre, para terminar la ampliación de la depuradora de Buenos Aires, ya podremos solicitar la Bandera Azul", afirma Tarife.

Ésta consiste en un galardón internacional que certifica que una playa o puerto deportivo cumple con estrictos estándares de calidad del agua, seguridad, educación ambiental, accesibilidad y servicios. Es otorgada anualmente por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE).