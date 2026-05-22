Bresh, la fiesta más viral, regresa al Parque Marítimo

La fiesta internacional Bresh, conocida como «la fiesta más linda del mundo», llegará próximamente al Parque Marítimo César Manrique en una edición muy especial que transformará uno de los espacios más icónicos de Canarias en una experiencia única frente al mar. Coincidiendo con la celebración del Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, el evento reunirá música, color, cultura y una atmósfera incomparable en una jornada diurna rodeada de piscinas, palmeras y uno de los atardeceres más espectaculares del Atlántico.

Nacida en Buenos Aires y convertida en un fenómeno global presente en ciudades como Miami, New York o Ibiza, Bresh se ha consolidado como una de las fiestas más virales e internacionales del momento gracias a una identidad propia basada en la libertad, la diversidad y el respeto. Una filosofía que conecta especialmente con el espíritu abierto, multicultural y festivo de Tenerife, convirtiendo la isla en el escenario perfecto para una celebración que apuesta por la mezcla de culturas, generaciones y estilos musicales en un ambiente inclusivo y desenfadado.

La propuesta musical de Bresh, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mezcla reguetón, pop, trap, electrónica y grandes clásicos en sesiones diseñadas para bailar, cantar y compartir desde el primer minuto hasta la caída del sol. Todo ello acompañado de una puesta en escena vibrante y visualmente impactante, con decoración colorida, instalaciones artísticas, espacios pensados para fotografía y redes sociales, golosinas, animación y una energía que ha conquistado a artistas, influencers y miles de asistentes en todo el mundo.

El fenómeno global Bresh llega a Tenerife en una esperada jornada. / ED

Más allá de una simple fiesta, Bresh se ha convertido en un fenómeno cultural y social que redefine la manera de vivir el ocio y la música en directo. Su éxito internacional radica precisamente en la capacidad de crear experiencias inmersivas donde el público no solo asiste a un evento, sino que forma parte de una comunidad global marcada por la espontaneidad, la estética y la celebración colectiva. Cada edición posee una identidad propia adaptada al entorno donde se desarrolla, y en Tenerife esa conexión con el paisaje y el mar adquirirá un protagonismo especial.

El Parque Marítimo César Manrique ofrecerá además un marco excepcional para esta edición. El recinto, considerado uno de los grandes símbolos arquitectónicos y turísticos de Santa Cruz de Tenerife, permitirá fusionar la esencia mediterránea y tropical de Bresh con un entorno abierto donde el océano, las piscinas y el skyline de la ciudad formarán parte de la experiencia visual del evento. La celebración comenzará durante el día y evolucionará hacia el atardecer, uno de los momentos más esperados por los asistentes, creando una atmósfera especialmente pensada para disfrutar de la música al aire libre.

La coincidencia con el Día de Canarias aportará también un componente singular a esta edición. En una fecha marcada tradicionalmente por la convivencia, la música y las celebraciones populares, Bresh aterriza en Tenerife como una propuesta contemporánea que conecta con la identidad festiva de las islas desde una mirada internacional. El evento reunirá a público local, visitantes y turistas en una jornada donde la música y la cultura urbana compartirán protagonismo con el entorno natural y el espíritu colectivo de la celebración.

El fenómeno Bresh llega a Tenerife. / ANGEL FUMERO

En los últimos años, la marca Bresh ha conseguido posicionarse como una de las experiencias musicales más influyentes dentro del circuito internacional de ocio y festivales. Celebridades, deportistas, artistas y creadores de contenido han participado en sus eventos alrededor del mundo, amplificando todavía más su presencia en redes sociales y consolidando una estética reconocible que mezcla nostalgia musical, cultura pop y nuevas tendencias. Su llegada a Canarias responde además al creciente interés del archipiélago por atraer formatos culturales y musicales de alcance global capaces de conectar con nuevas generaciones.

La combinación entre la esencia internacional de Bresh y el entorno privilegiado del Parque Marítimo promete convertir esta fecha en uno de los grandes encuentros del año en Canarias. Música, piscinas, mar, sunset y una celebración colectiva en pleno Día de Canarias marcarán una experiencia pensada para disfrutarse sin prisas, al aire libre y con el sello inconfundible de una de las marcas más potentes del panorama actual.

Con una producción diseñada para cuidar cada detalle visual y sonoro, la cita aspira a convertirse en uno de los eventos más comentados y compartidos del inicio del verano en las islas. Una celebración donde la música, el baile y la energía colectiva volverán a demostrar por qué Bresh se ha convertido en mucho más que una fiesta: un fenómeno internacional capaz de transformar cualquier espacio en una experiencia inolvidable. Las últimas entradas pueden adquirirse a través de la web farra.world.