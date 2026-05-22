La bandera italiana luce en Santa Cruz de Tenerife gracias al buque más hermoso del mundo

La bandera italiana ha lucido durante la noche de este jueves en el puerto de Santa Cruz de Tenerife gracias a la llegada del conocido como buque escuela más hermoso del mundo, el 'Amerigo Vespucci'. Un cita única para disfrutar de cerca de esta embarcacón, que no navegaba hasta la isla desde hace más de 50 años.

Con la oscuridad del cielo, el verde, blaco y rojo lucieron sobre los mástiles de la embarcación, que partió el 9 de mayo de Génova y que tiene a la isla como escala en su ruta hacia el continente americano.

Este buque escuela es el barco más antiguo en servicio de la Marina Militar italiana. De hecho, este 2026 cumple 95 años en activo.

Llegada del barco 'Amerigo Vespucci' a Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Días y horarios de visita en la isla

En concreto, el 'Amerigo Vespucci' estará en la isla hasta el lunes, 25 de mayo. Estos son los días y horarios de visita:

Viernes 22 de mayo, de 16:00 a 19:00 horas

Sábado 23 de mayo, de 14:00 a 18:00 horas

Domingo 24 de mayo, de 14:00 a 19:00 horas

Lunes 25 de mayo, de 10:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 19:00 horas

En todos los casos el último acceso será media hora antes del fin de la visita.

Recibimiento en Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha recibido en el Ayuntamiento al comandante del buque escuela, Nicasio Falica, equivalente en Italia al histórico comandante español Juan Sebastián Elcano. El encuentro institucional, en el que también estuvo presente el vicecónsul de Italia en Canarias, Gianluca Capelli Bigazzi, sirvió para estrechar los lazos de cooperación y cordialidad entre la ciudad y la Armada italiana, en el marco de las habituales escalas internacionales que convierten a Santa Cruz en un punto estratégico de referencia en el Atlántico.

Durante la recepción, el alcalde dio la bienvenida a la tripulación y destacó “la histórica vinculación de Santa Cruz de Tenerife con el mar y con las marinas internacionales que visitan nuestro puerto, contribuyendo además al dinamismo económico, social y cultural de la ciudad”. Bermúdez señaló que “siempre es un honor recibir en nuestra capital a representantes de países amigos y, especialmente, a embarcaciones que forman parte de una larga tradición naval europea y mediterránea”.

Recibimiento en el ayuntamiento chicharrero. / E. D.

El regidor municipal puso en valor además “el prestigio y la importancia estratégica de la Marina Militar italiana”, al tiempo que agradeció “la elección de Santa Cruz de Tenerife como escala en esta travesía”. “Nuestra ciudad mantiene una profunda vocación atlántica y portuaria, y este tipo de visitas refuerzan el papel de Santa Cruz como enclave internacional abierto al mundo y al intercambio entre culturas”, añadió.

Tras la visita protocolaria al Ayuntamiento, y compatiblemente con la agenda institucional, el comandante del buque, Nicasio Falica, trasladó al alcalde una invitación para visitar el patrullero y compartir un almuerzo oficial a bordo junto a representantes de la tripulación.

Tripulación

El 'Amerigo Vespucci' cuenta con una tripulación formada por 264 personas, cifra que se eleva a 425 cuando se incorporan alumnos en fase de formación. El buque, perteneciente a la Marina Militar italiana, tiene un desplazamiento de 4.150 toneladas a plena carga, una eslora de 100 metros y capacidad para alcanzar una velocidad máxima de 12 nudos.