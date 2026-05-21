El Ayuntamiento de Santa Cruz activa el procedimiento para la regeneración urbana de Somosierra

Los vecinos del barrio de Somosierra parecen ver algo de luz al final del túnel después de años viviendo entre puntales y daños estructurales que amenazan algunos de los bloques de este enclave del distrito de Ofra. La situación de las viviendas de Somosierra da ahora un paso decisivo hacia una posible solución. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha activado el procedimiento para incluir el barrio dentro del ámbito de actuación que permitirá optar a nuevas ayudas públicas destinadas a la rehabilitación residencial en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

La providencia municipal ordena el inicio del expediente para declarar el Área de Regeneración y Renovación Urbana del barrio de Somosierra, una figura imprescindible para acceder a las subvenciones previstas en el programa estatal aprobado por el Gobierno central el pasado 22 de abril mediante el Real Decreto 326/2026.

Viviendas con daños estructurales

La medida abre la puerta a futuras rehabilitaciones en una barriada que desde hace años, incluso décadas, arrastra problemas estructurales y deterioro en distintos edificios. Una situación que en las últimas semanas ha vuelto a quedar de manifiesto con las denuncias de los vecinos del bloque 28, donde varias familias conviven desde hace más de tres años entre grietas y viviendas apuntaladas, o con el estado de la llamada casa de los maestros, que presenta importantes daños estructurales.

El expediente parte de una solicitud vecinal remitida al Ayuntamiento a través de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife. En ella, residentes de Somosierra y García Escámez reclamaban la inclusión de ambos barrios dentro del programa de regeneración urbana.

En el caso de García Escámez, el ámbito ya había sido declarado por el Gobierno de Canarias desde octubre de 2017. Sin embargo, Somosierra permanecía fuera de esa delimitación, circunstancia que impedía optar a nuevas líneas de financiación.

Ahora, el Ayuntamiento ha dado la orden para iniciar la tramitación técnica y administrativa necesaria. La concejala delegada de Vivienda, Belén Mesa, ha trasladado la providencia a Viviendas Municipales para que redacte los documentos e informes que posteriormente deberán elevarse al Instituto Canario de la Vivienda.

La declaración del área resulta indispensable para poder acceder a fondos destinados a actuaciones de rehabilitación, conservación, accesibilidad o renovación urbana en entornos residenciales.

Tramitación y comunidades de vecinos

En paralelo, los bloques que deseen acogerse a estas mejoras, cuya tramitación podría prolongarse al menos tres o cuatro años, deberán constituir sus comunidades de vecinos, un requisito contemplado en el plan estatal de vivienda y pendiente aún de la firma del convenio entre las administraciones autonómicas, insulares y municipales.

La decisión del equipo de gobierno de Santa Cruz llega apenas unos días después de que los vecinos del bloque 28 denunciaran públicamente las condiciones en las que viven desde diciembre de 2022. Varias viviendas permanecen apuntaladas como medida preventiva ante el deterioro estructural del inmueble, situado junto a la Autopista del Norte.

Los residentes sostienen que los problemas comenzaron años atrás, coincidiendo con las obras ejecutadas en la TF-5 en 2008. Desde entonces, las grietas han ido aumentando hasta alterar la vida cotidiana de las familias afectadas.

Los vecinos también denuncian haberse sentido abandonados por las administraciones pese a las reuniones mantenidas durante años. Algunos propietarios han tenido incluso que asumir de su bolsillo informes geotécnicos, obras de emergencia y actuaciones de contención.

Rehabilitación pendiente

Desde Viviendas Municipales recuerdan que Somosierra ya fue uno de los primeros barrios de Santa Cruz en beneficiarse de programas públicos de rehabilitación. Entre 1996 y 2006 se actuó sobre las 1.598 viviendas del grupo residencial mediante financiación íntegramente pública, sin coste para los propietarios.

No obstante, la nueva realidad urbanística y el envejecimiento de parte del parque residencial obligan ahora a abrir nuevas vías de intervención.

La concejala de Vivienda, Belén Mesa, explicó que la incorporación de ámbitos no declarados exige una tramitación previa y una justificación técnica que debe remitirse tanto al Gobierno de Canarias como al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro del marco establecido por el nuevo plan estatal.

Mesa recordó además que el Ayuntamiento mantiene abiertas actuaciones de rehabilitación en otros barrios como La Salud, Los Gladiolos, Santa María del Mar u Ofra, donde todavía existen proyectos pendientes de financiación.

Aun así, el inicio del expediente para Somosierra supone un movimiento relevante para los vecinos de una barriada que desde hace años reclama soluciones estructurales y no únicamente actuaciones puntuales. La declaración del área de regeneración urbana no implica todavía la llegada inmediata de fondos, pero sí abre el camino administrativo necesario para que las viviendas puedan acogerse a futuras ayudas públicas de rehabilitación urbana.