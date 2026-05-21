Si te sorprende un fuerte estruendo en Santa Cruz de Tenerife, no te asustes: es una prueba para la exhibición aérea de las Fuerzas Armadas

Durante las primeras horas de la tarde de este jueves, un fuerte estruendo a sorprendidos a los vecinos y residentes en Santa Cruz de Tenerife. Si lo vuelves a oír, no te asustes, son los ensayos para la exhibición aérea de las Fuerzas Armadas, que se celebrará este sábado en la capital chicharrera.

En concreto, este 23 de mayo, a partir de las 10:30 horas, se llevará a cabo el izado de la bandera en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife. Ya por la tarde, a las 19:15 horas, tendrá lugar el arriado de bandera y el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en la misma ubicación.

Tras la imposición, se arriará la bandera por una escuadra interejércitos con la participación de las reinas de las Fiestas de Mayo y, para finalizar, se llevará a cabo la parada militar a pie y aérea.

Además, de forma complementaria a los actos por el Día de las Fuerzas Armadas, el Palacio de Capitanía estará abierto al público para visitar el Salón del Trono hasta este viernes.

Cartel de la celebración en Santa Cruz. / defensa.com

Origen del Día de las Fuerzas Armadas

El Día de las Fuerzas Armadas tiene su origen en 1978, cuando se decidió celebrar un acto institucional como homenaje a los Ejércitos y la Armada, con el objetivo de fomentar su conocimiento y acercamiento a la sociedad. En España, el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) se conmemora cada año el sábado más cercano al 30 de mayo, festividad de San Fernando.

Se trata de una jornada destinada a dar a conocer la labor que desempeñan los militares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, destacando su trabajo permanente de vigilancia y protección del territorio nacional, así como su contribución a la defensa de la paz y la libertad en el mundo.