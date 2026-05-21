Si te sorprende un fuerte estruendo en Santa Cruz de Tenerife, no te asustes: es una prueba para la exhibición aérea de las Fuerzas Armadas
La capital celebra este sábado diferentes actos por el Día de las Fuerzas Armadas
Durante las primeras horas de la tarde de este jueves, un fuerte estruendo a sorprendidos a los vecinos y residentes en Santa Cruz de Tenerife. Si lo vuelves a oír, no te asustes, son los ensayos para la exhibición aérea de las Fuerzas Armadas, que se celebrará este sábado en la capital chicharrera.
En concreto, este 23 de mayo, a partir de las 10:30 horas, se llevará a cabo el izado de la bandera en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife. Ya por la tarde, a las 19:15 horas, tendrá lugar el arriado de bandera y el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en la misma ubicación.
Tras la imposición, se arriará la bandera por una escuadra interejércitos con la participación de las reinas de las Fiestas de Mayo y, para finalizar, se llevará a cabo la parada militar a pie y aérea.
Además, de forma complementaria a los actos por el Día de las Fuerzas Armadas, el Palacio de Capitanía estará abierto al público para visitar el Salón del Trono hasta este viernes.
Origen del Día de las Fuerzas Armadas
El Día de las Fuerzas Armadas tiene su origen en 1978, cuando se decidió celebrar un acto institucional como homenaje a los Ejércitos y la Armada, con el objetivo de fomentar su conocimiento y acercamiento a la sociedad. En España, el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) se conmemora cada año el sábado más cercano al 30 de mayo, festividad de San Fernando.
Se trata de una jornada destinada a dar a conocer la labor que desempeñan los militares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, destacando su trabajo permanente de vigilancia y protección del territorio nacional, así como su contribución a la defensa de la paz y la libertad en el mundo.
- Santa Cruz de Tenerife busca figurantes para un 'rodaje internacional
- Aprobado el proyecto para crear en Santa Cruz de Tenerife un nuevo 'gran parque' para el ocio y el encuentro vecinal
- El buque escuela más hermoso del mundo navega hacia Santa Cruz de Tenerife: el 'Amerigo Vespucci' hará escala en la isla del 22 al 26 de mayo
- Carlos Tarife reabre el debate sobre el Carnaval de Santa Cruz y pide celebrarlo íntegramente en la calle
- El Gobierno de Canarias da el último paso para la carretera que Santa Cruz de Tenerife espera desde hace 30 años
- Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
- Fiestas elige un motivo histórico para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife del próximo año
- Cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en Santa Cruz de Tenerife por el reasfaltado de la calle Granadilla