El derribo del viejo Cidemat, a la espera de que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo acuerden un precio para la concesión de los terrenos

La demolición del viejo Cidemat, situado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, para construir el nuevo Centro de Deportes del Mar de Tenerife (CDMAR), está a la espera de que el Cabildo acuerde con la Autoridad Portuaria el canon que le tendrá que pagar por la ocupación de los terrenos. Aunque la intención de la Corporación insular era licitar las obras a finales del año pasado, la tramitación administrativa se está retrasando porque el Cabildo y el Puerto continúan negociando los términos de la nueva concesión demanial del suelo, localizado en Valleseco.

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, del PP, explica que para poder demoler el antiguo Cidemat (Centro de Deportes Marinos), que cerró sus puertas hace ya seis años, y levantar la nueva instalación es necesario contar con el documento que acredite la disponibilidad de los terrenos portuarios a favor de la Corporación insular. Y hasta que la concesión no se produzca por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, indica Moliné, no se pueden licitar las obras.

Apunta que la concesión demanial ya está solicitada, pero aún no ha recaído la resolución definitiva porque se está negociando el canon que deberá pagar el Cabildo. La consejera confía en que todo se resuelva en breve y que la licitación de la ejecución de la obra se pueda convocar en el último trimestre de este año.

Centro de Deportes Marinos de Tenerife, CIDEMAT, en Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

En concreto, la Corporación insular ha solicitado autorización al Puerto de Santa Cruz de Tenerife para la ocupación de una superficie de casi 7.000 metros cuadrados en tierra y de casi 5.000 metros cuadrados en agua, con el fin de llevar a cabo la construcción y explotación del nuevo Centro de Deportes del Mar. Éste se destinará a la práctica de actividades deportivas vinculadas a los deportes marinos y a su enseñanza, e incluirá la instalación de una cafetería que prestará servicio a los propios usuarios del CDMAR, pero a la que también podrán acceder el resto de ciudadanos.

La consejera destaca que Santa Cruz de Tenerife contará con un nuevo espacio junto al mar, destinado a la práctica de los deportes marinos, así como al esparcimiento de los ciudadanos. "El CDMAR se convertirá en un parque urbano abierto a la ciudad, con cafetería-terraza y gradas para observar el mar". Su construcción costará unos seis millones de euros.

El Cidemat, ubicado en el barrio de Valleseco, cerró temporalmente sus puertas en el año 2020 debido a la pandemia del Covid y por motivos de seguridad. Tras la realización de varios estudios técnicos, el Cabildo decidió entonces clausurarlo de forma definitiva. Finalmente, la Corporación insular tomó la decisión de derribar las actuales instalaciones para construir un nuevo espacio.