Declaración de emergencia para recuperar la playa de Benijo de Santa Cruz de Tenerife y garantizar la seguridad

Ya han pasado casi dos años y la playa de Benijo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, continúa cerrada por peligro de desprendimientos y a la espera de que se ejecuten las obras necesarias para garantizar la seguridad a los bañistas. La intención del Ayuntamiento era iniciar los trabajos antes del verano, sin embargo, la tramitación administrativa está retrasando la demandada intervención en esta playa. Por ello, el Consistorio, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado declarar la emergencia de esta actuación, con el objetivo de que la Dirección General de Costas la autorice provisionalmente, "mientras continúa la tramitación ordinaria de Costas".

Así lo explica el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien asegura que esta decisión de declarar un "proceso de emergencia" agilizará la recuperación de este enclave de Anaga. "En concreto, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al inicio del procedimiento para declarar una actuación de emergencia vinculada al proyecto de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo, un trámite administrativo necesario para que la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario autorice provisionalmente la actuación y permita avanzar, lo antes posible, en la recuperación de este enclave del litoral de Anaga", apunta el regidor chicharrero.

Y es que, además, y según lo indica el Ayuntamiento, los ciudadanos siguen accediendo, "de manera indebida", a esta zona de baño de Santa Cruz de Tenerife, por senderos alternativos y zonas no habilitadas, a pesar de la señalización de peligro. "Esta situación aumenta la necesidad de actuar cuanto antes".

El Ayuntamiento de Santa Cruz aclara que no se trata de una "obra de emergencia", sino de una declaración administrativa de "actuación de emergencia", que permitirá agilizar los permisos necesarios para intervenir en la zona de baño y reducir los plazos de tramitación ante la Dirección General de Costas. El alcalde resalta que desde el primer momento el Consistorio ha actuado con "responsabilidad", priorizando la seguridad de las personas, encargando los estudios técnicos necesarios y buscando las fórmulas administrativas posibles para recuperar la playa de Benijo cuanto antes y "con garantías".

En este sentido, y según lo señala el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, fue la propia Dirección General de Costas la que recomendó al Ayuntamiento tramitar esta declaración de actuación de emergencia, para poder conceder una autorización provisional mientras continúa la tramitación ordinaria de la concesión administrativa. "Esta fórmula administrativa permitirá actuar en la zona mediante el acuerdo marco municipal, agilizando los tiempos de ejecución sin alterar el procedimiento legal ordinario exigido por Costas", comenta. La previsión es que los trabajos puedan comenzar entre octubre y noviembre de este año.

¿Cuándo cerró la playa de Benijo y por qué?

La playa de Benijo se cerró al público el 8 de julio de 2024 tras detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de entrada y salida de la zona de baño. Algunas de esas piedras llegaron incluso a impactar sobre la única vía de acceso existente. Tras el cierre, y según recuerda Tarife, el área de Servicios Públicos encargó una inspección técnica especializada que recomendaba la redacción de un proyecto integral para reducir el riesgo de desprendimientos y analizar las soluciones técnicas más adecuadas. Posteriormente, continúa el edil, el Ayuntamiento instaló puertas, vallado y señalización preventiva para impedir el acceso a la playa, "aunque durante este tiempo ha sido necesario reparar en varias ocasiones los elementos de cierre debido a daños y accesos no autorizados".

En diciembre de 2024, finalizó la redacción del proyecto definitivo de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo, "documento que recoge las actuaciones necesarias para estabilizar el talud y garantizar condiciones de seguridad adecuadas para la futura reapertura". El Ayuntamiento solicitó en noviembre de 2025 la autorización para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y, paralelamente, obtuvo financiación autonómica para ejecutar las actuaciones previstas, que supondrán un coste de 2,1 millones de euros.