El PP de Canarias propone a Carmen Pérez como candidata a la alcaldía de Santa Cruz en 2027 en sustitución de Carlos Tarife

Lo que era un secreto a voces desde hace dos años se ha materializado. La dirección del Partido Popular (PP) de Canarias ha comunicado a la cúpula nacional, con sede en la calle Génova, su propuesta de cara a las elecciones municipales de 2027. La letrada Carmen Pérez, que se estrenó en política en los últimos comicios, sustituirá a Carlos Tarife, un hombre de partido que ha ocupado diferentes responsabilidades en los últimos veinte años.

Relevo en Santa Cruz

Carmen Pérez, consejera de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, sería la número uno en las próximas elecciones locales, mientras que el partido daría una salida honrosa al actual líder de los populares en Santa Cruz, posiblemente con su incorporación en las listas al Parlamento de Canarias.

La propuesta ya ha sido planteada a Génova, si bien el comité electoral nacional no lo ha hecho público ni se ha pronunciado. Este órgano del PP es el responsable de aprobar los cabeza de cartel en las ciudades de más de 50.000 habitantes, casos de las dos capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como Telde, La Laguna y Arona.

La propuesta elevada por la dirección de los populares canarios a favor de Carmen Pérez como candidata del PP en Santa Cruz habría sido consultada con el presidente insular de los populares en Tenerife, Lope Afonso, quien habría dado su bendición.

Cambios internos

Hasta que finalice el mandato no se contemplan salidas en el grupo municipal de los populares, si bien no se descarta que el partido solicite al alcalde de Santa Cruz que, a partir de septiembre y coincidiendo con el inicio del nuevo curso político y la recta final hacia las elecciones de mayo, designe a Carmen Pérez como primera teniente de alcalde, responsabilidad que todavía ostenta Tarife, quien se encuentra en la actualidad de luna de miel.

De orden interno, la dirección de los populares promovería que Carmen Pérez asuma la portavocía del grupo, tareas que combinaría con su continuidad al frente de la Sociedad de Desarrollo, mientras que Tarife retendría el área de Servicios Públicos de la capital.

En el pacto suscrito entre CC y PP en 2023, antes incluso de otros acuerdos a instancias insular o regional, los líderes de ambas formaciones determinaron que cuatro de las nueve tenencias de alcaldía se reservaban para el PP, quedando fuera de ellas Carmen Pérez. En aquella negociación, incluso la próxima candidata popular a la Alcaldía de Santa Cruz habría planteado su disposición a asumir Bienestar Social, que finalmente retuvieron los nacionalistas.

El papel de Tarife

El reparto de las tenencias de alcaldía entre concejales del PP fue una decisión adoptada por Carlos Tarife; la letrada quedó descabalgada porque iba en el puesto número 5, más allá de que, junto a Santi Díaz —a quien reservó el número 4 de la candidatura—, fueran dos de las incorporaciones que buscó para reforzar su equipo.

A nivel oficial, los populares guardan total hermetismo; se refieren a que el pasado sábado se celebró una junta directiva regional y no se abordó el tema, y que para el PP aún es pronto para decidir asuntos de las elecciones de 2027.