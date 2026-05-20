La plaza de La Candelaria bailará al ritmo del cantante Bejo en 'Mayo Joven 2026'
La plaza de La Candelaria acogerá el 22 de mayo una jornada gratuita con música urbana, latina y electrónica dentro de las Fiestas de Mayo
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará el próximo viernes 22 de mayo una nueva edición de Mayo Joven 2026, una cita musical gratuita que se desarrollará en la plaza de La Candelaria a partir de las 20:00 horas.
El evento forma parte de las Fiestas de Mayo y está dirigido especialmente al público joven, aunque será una convocatoria abierta a toda la ciudadanía. La programación combinará música urbana, latina y electrónica, con una apuesta clara por artistas canarios y nuevas propuestas de la escena actual.
Bejo, cabeza de cartel de Mayo Joven
El artista canario Bejo será el principal reclamo de esta edición. Su presencia sitúa en primer plano a uno de los nombres más reconocibles de la música urbana hecha en las Islas, con un estilo propio y una trayectoria vinculada a la creatividad, el lenguaje visual y la cultura contemporánea.
Junto a él actuarán Rayyx, La Gocha y Lass Suga, además de varios DJ del municipio. El cartel busca conectar con los gustos de la juventud y ofrecer una noche de música en directo en pleno centro de Santa Cruz.
Una cita juvenil dentro de la programación de las Fiestas de Mayo
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó durante la presentación que Mayo Joven forma parte importante de las fiestas fundacionales de la ciudad y que la tradición puede convivir con propuestas actuales.
Bermúdez recordó el caso de Adexe y Nau, que comenzaron su carrera profesional actuando en eventos organizados por el Consistorio, y defendió la necesidad de abrir espacios a nuevos artistas. A su juicio, "este tipo de escenarios pueden servir como impulso para trayectorias emergentes".
Por su parte, la concejala de Educación y Juventud, Charín González, explicó que esta edición apuesta por un formato innovador en el que se fusionan distintos estilos musicales. Según señaló, el objetivo es dedicar una jornada específica a la juventud y acercarse a ella a través de la música.
González también subrayó que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por un ocio alternativo, saludable y gratuito. En ese marco, la presencia de Bejo se interpreta como una forma de acercar la cultura canaria a nuevas generaciones.
La importancia del talento joven canario
El director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, valoró la celebración de este tipo de actividades y afirmó que Santa Cruz es un referente en eventos dirigidos a jóvenes.
Morales destacó además el momento que vive la creación musical en las Islas. Según explicó, Canarias ya no solo recibe artistas de fuera, sino que también exporta talento joven hacia otros territorios, reforzando una identidad cultural propia.
Una oportunidad para nuevos artistas
La artista La Gocha, incluida en el cartel, agradeció la visibilidad que este tipo de eventos ofrece a quienes desarrollan proyectos culturales y musicales. Señaló que no siempre es fácil encontrar espacios donde actuar, por lo que consideró importante que la juventud aproveche esta convocatoria.
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