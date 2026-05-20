La playa de Almáciga será el epicentro del bodyboard en Canarias durante dos días

La playa de Almáciga, en el litoral de Anaga, volverá a convertirse los días 23 y 24 de mayo en punto de encuentro para el bodyboard canario con la celebración del campeonato Anaga Bodyboard. La cita reunirá a deportistas de distintos puntos del Archipiélago en una prueba que combina competición, promoción deportiva y actividades vinculadas al cuidado del entorno.

El evento forma parte del calendario regional de esta disciplina y contará con categorías open masculina, open femenina y dropknee, una modalidad en la que el deportista se desliza sobre la tabla con una rodilla apoyada y el otro pie adelantado.

La competición está organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dirige Alicia Cebrián, junto a PerfectTen Surf School, con la colaboración de entidades vinculadas al surf y al deporte en la Isla.

La Federación Canaria de Surfing recoge el Campeonato de Bodyboard y DK Anaga mayo 2026 como una prueba valedera para el circuito canario de bodyboard y dropknee, y destaca la playa de Almáciga como un enclave de arena negra con olas de izquierda y derecha de forma regular.

Una prueba en uno de los enclaves de referencia para los deportes de ola

Almáciga es uno de los puntos más reconocidos del municipio para la práctica de deportes de deslizamiento. Su ubicación en Anaga y sus condiciones de oleaje la convierten en un espacio habitual para surfistas y bodyboarders, pero también en un entorno natural que exige un uso responsable.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que eventos como el Anaga Bodyboard contribuyen a posicionar Santa Cruz como referente para el deporte al aire libre y las disciplinas vinculadas al mar. Según destacó, la costa de Anaga ofrece espacios singulares para este tipo de actividades y permite unir práctica deportiva, promoción turística y respeto al medio natural.

Competición, limpieza de playa y clases de iniciación

El programa no se limitará a las mangas deportivas. La organización ha previsto actividades paralelas dirigidas a reforzar la dimensión ambiental y formativa del encuentro. Entre ellas figuran acciones de limpieza de playa y clases de iniciación al bodyboard, pensadas para acercar esta disciplina a nuevos participantes y sensibilizar sobre la importancia de cuidar el litoral.

Bermúdez subrayó que la cita también transmite valores como la convivencia, los hábitos de vida saludables y el respeto por el entorno, especialmente entre los más jóvenes. En esa línea, el campeonato se plantea como algo más que una prueba deportiva: también como una oportunidad para recordar que el mar es un espacio de disfrute, aprendizaje y responsabilidad compartida.

Santa Cruz reivindica su costa para los deportes del mar

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, destacó que Santa Cruz cuenta con más de 60 kilómetros de costa, un recurso que ofrece condiciones muy favorables para la práctica de disciplinas como el surf y el bodyboard. La edil defendió que estos deportes permiten conectar con el litoral y con la naturaleza, además de fomentar valores como la constancia, la adaptación, el autoconocimiento y la confianza personal.

Cebrián señaló también que el municipio atrae cada año a deportistas de dentro y fuera de Tenerife gracias a sus espacios para deportes de ola. Desde el Servicio de Deportes, añadió, se seguirá apoyando la promoción de modalidades relacionadas con el mar, con la idea de disfrutar la costa de forma sostenible y compartirla sin deteriorarla.

Inscripciones abiertas para el Anaga Bodyboard

Las inscripciones para participar en el campeonato permanecen abiertas a través de la plataforma oficial AvaiBook Sports. La página del evento identifica el Anaga Bodyboard 2026 como una prueba de bodyboard en Santa Cruz de Tenerife organizada por la Federación Canaria de Surfing.

La organización prevé la participación de deportistas de diferentes puntos de Canarias, lo que refuerza el carácter regional del encuentro. Las categorías open masculina y femenina permitirán reunir a competidores de distintos niveles, mientras que la modalidad dropknee añade variedad técnica al campeonato.