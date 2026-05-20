El PP de La Laguna busca recuperar terreno electoral con Pedro Suárez como cabeza de lista

La renovación al frente de las listas municipales del PP se dejará sentir tanto en Santa Cruz como en La Laguna de cara a las elecciones del domingo 23 de mayo. A falta del visto bueno de la dirección nacional, la cúpula regional se decanta por un tándem: el regreso de Pedro Suárez, quien ya fue número uno de los populares en 2011 hasta que en 2015 dio el salto al Cabildo Insular de Tenerife, donde estuvo dos mandatos hasta ser designado presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en 2018 y 2019, y regresó al frente de la misma institución desde 2023.

El regreso de Pedro Suárez

Pedro Suárez vendría a reemplazar al actual portavoz de los populares en La Laguna, Juan Antonio Molina, quien fue rescatado del extinto Ciudadanos y concurrió a los comicios de hace tres años como número dos de Ana Zurita, que dio el salto al Gobierno de Canarias como directora general de Industria en agosto de 2023.

El actual presidente de la Autoridad Portuaria estaría acompañado por la actual diputada popular Rebeca Paniagua, y en los círculos políticos se asegura que Pedro Suárez dejaría su acta en La Laguna para volver a Puertos, si se dan los apoyos políticos suficientes, y que la periodista se mantendría al frente del PP lagunero.

El reto electoral del PP

Los populares se enfrentan al reto de frenar la sangría electoral que experimentan desde hace 24 años. En 2003, el PP de Arquímedes Jiménez pactó y dio la Alcaldía a Ana Oramas —sumaron catorce—, frente a los trece ediles del socialista Santiago Pérez. En los sucesivos comicios han perdido fuelle —con Pedro Suárez, Antonio Alarcó y Manuel Gómez— hasta los tres concejales actuales. De cara a 2027, el reto es no quedar por detrás de Vox, que ahora tiene uno.