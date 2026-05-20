Que las hogueras vuelvan a Santa Cruz de Tenerife: vecinos de San Andrés piden recuperar esta tradición para la noche de San Juan

La Asociación de Vecinos El Pescador ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para recuperar las hogueras de San Juan en el pueblo de San Andrés. Este colectivo ciudadano pretende rescatar una tradición a la que hace unos años se puso límites en el municipio chicharrero, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En el citado escrito, la Asociación El Pescador solicita al Consistorio chicharrero, en concreto al área de Seguridad, los permisos necesarios para encender las hogueras de San Juan en el pueblo, en concreto, en el tramo del barranco de El Cercado que va desde el Castillo de San Andrés hasta el puente.

Esta entidad recuerda que hace unos años el Ayuntamiento estableció una serie de restricciones con respecto al encendido de hogueras en el municipio, prohibiéndolas totalmente en zonas como la playa de Las Teresitas. Para encenderlas en otras zonas de la ciudad, se necesita autorización del Consistorio, para que éste lleve un control de las mismas, y se deben cumplir una serie de requisitos.

Una pareja en las hogueras de San Juan, organizadas en María Jiménez, barrio de Santa Cruz. / María Pisaca

"Desde la Asociación de Vecinos El Pescador, entendiendo que es una tradición que no se debe perder y que es perfectamente compatible con la seguridad, hemos decidido solicitar permiso para poder volver a encender las hogueras este año. Eso sí, hemos limitado la zona de hogueras a un único espacio, el barranco de El Cercado", comenta este colectivo. Éste señala que con la solicitud correspondiente también se ha presentado un seguro de responsabilidad civil.

Si finalmente el Consistorio chicharrero concede autorización a la citada asociación, ésta planea poner en marcha un concurso para incentivar a los vecinos a participar.