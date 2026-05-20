Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia

Otro histórico quiosco-terraza de Santa Cruz de Tenerife de titularidad municipal busca un nuevo dueño. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la licitación de la concesión del quiosco Numancia, situado en la avenida Veinticinco de Julio, en el tramo comprendido entre la calle Numancia y la Rambla, junto al parque García Sanabria.

Esta licitación se suma a las recientemente convocadas para los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas y para los también emblemáticos quioscos-bar de las plazas del Príncipe y Weyler. Estos dos últimos establecimientos ya han cerrado sus puertas porque los contratos han expirado. Volverán a formar parte de la ciudad una vez que la Corporación local elija a los nuevos concesionarios entre las propuestas que se presenten.

Para la terraza del Numancia aún quedan algunos meses para que finalice el plazo de concesión otorgado en su momento, pero el Consistorio ha decidido adelantarse, con el fin de evitar que también este quiosco cuelgue el cartel de cerrado.

El nuevo gestor de este establecimiento deberá abonar un canon anual al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de unos 7.776 euros. La concesión tendrá un plazo de duración de diez años, a contar desde la fecha de la firma del contrato, lo que se prevé que ocurra el 1 de diciembre. El adjudicatario deberá realizar las obras de acondicionamiento de local que sean necesarias.

El Consistorio se reserva el derecho a rescatar la concesión antes de la finalización del plazo dispuesto por razones de interés público que así lo justifiquen, en cuyo caso la concesionaria deberá abandonar y dejar libres todas las instalaciones en el plazo de un mes contado a partir del día en que se le notifica la resolución del rescate.

Este establecimiento está formado por el quiosco propiamente dicho, que se desarrolla en una sola planta de 11,12 metros cuadrados, donde se encuentra la zona de bar y servicio, y por una terraza de 88,52 metros cuadrados, compuesta por pérgolas que protegen y dan cobertura al espacio de la terraza con las mesas.

Infracciones

En el caso de que el concesionario cometa una infracción muy grave, como incumplir los horarios de apertura y cierre del quiosco, tendrán que pagar una multa que oscilará entre los 1.500 y los 3.000 euros. Para las infracciones graves, como ocasionar molestias a la vecindad, las cuantías oscilarán entre los 751 y los 1.500 euros, y para las leves, las cuantías oscilarán entre los 150 y los 750 euros.

Toda la información relacionada con esta licitación será publicada en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Estado, momento a partir del cual las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas.