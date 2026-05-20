La ciudad que huele a caldero de la abuela: así se vende Santa Cruz de Tenerife para ser Capital Española de la Gastronomía 2027

Una ciudad que huele a caldero de la abuela, que es capaz de convertir una papa en "algo extraordinario", que une tradición e innovación con un producto local "único". Así se vende Santa Cruz de Tenerife para poder convertirse en Capital Españóla de la Gastronomía 2027. El Ayuntamiento chicharrero, a través de la Sociedad de Desarrollo, presentó este miércoles, 20 de mayo, de forma oficial, la candidatura del municipio al citado título, con el convencimiento de que Santa Cruz tiene todas las cualidades para obtenerlo: "buenos restaurantes, un excelente producto, chefs con mucho talento y la hospitalidad que nos caracteriza".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, recordó, durante la presentación de la candidatura, que tuvo lugar en el Salón Gastronómico de Canarias, en el Recinto Ferial, y ante representantes del organismo que otorga el reconocimiento, que se trata de la primera vez que el Ayuntamiento chicharrero impulsa esta iniciativa. "Santa Cruz lleva apostando por su gastronomía desde hace muchos años, impulsando proyectos y programas de apoyo, y facilitando las condiciones, como la baja presión fiscal, para que más restaurantes abran sus puertas en la ciudad, generando, además, empleo. Hoy contamos con propuestas gastronómicas de primer nivel. Por eso, ahora queremos ir un paso más allá con esta candidatura, para que todo este trabajo y talento se visibilice a nivel nacional", comentó el regidor.

El galardón Capital Española de la Gastronomía (CEG), creado en 2012 y que se entrega cada año durante el transcurso de Fitur (Feria Internacional de Turismo), en Madrid, es un reconocimiento que se otorga a la ciudad española que más destaque en la promoción, en la defensa y difusión de su patrimonio culinario y gastronómico como un atractivo turístico principal. En 2026 consiguió el título Jerez de la Frontera, la decimocuarta capital española que ha conseguido este reconocimiento. La ciudad ganadora organiza durante todo el año eventos, galas y festivales culinarios, así como actividades atractivas para la ciudadanía; talleres; concursos; campañas; foros y rutas de tapas, para promocionar su cultura gastronómica.Conseguir este reconocimiento supondría para Santa Cruz de Tenerife, según lo indicó Bermúdez, un importante impulso económico y turístico, y la colocaría en el epicentro del panroama nacional gastronómico.

El regidor insitió en que esta candidatura representa una oportunidad para proyectar el momento que vive la ciudad desde el punto de vista gastronómico y para mostrar el trabajo que se está realizando junto al sector, "para consolidar una propuesta de ciudad conectada con el producto, el territorio, la creatividad y el talento local". Explicó que la candidatura forma parte del proceso de posicionamiento gastronómico que Santa Cruz viene desarrollando en los últimos años a través del Club de Producto Degusta Santa Cruz, "una estrategia orientada a fortalecer el ecosistema gastronómico local".

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, destacó que Santa Cruz vive un momento de transformación gastronómica muy relevante, con nuevos proyectos y una escena cada vez más diversa, en la que conviven productores, restaurantes, mercados, hoteles, profesionales y ciudadanía. Peréz apuntó que la gastronomía en la capital chicharrera es como una "mesa canaria" que sabe a recetas tradicionales de las madres y de las abuelas, pero también a innovación. "Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en una ciudad que no solo se visita, sino que también se degusta", agregó.

El título de Capital Española de la Gastronomía es impulsado por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet), y es otorgado por un jurado compuesto por profesionales del sector turístico, la hostelería, la agricultura y periodistas especializados, que evalúan las candidaturas y sus propuestas. En esta edición, el plazo para presentar las candidaturas finaliza en septiembre y en octubre Santa Cruz de Tenerife sabrá si es la ciudad elegida.