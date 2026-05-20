El buque más hermoso del mundo ya fondea frente a Tenerife: estos son los días y horarios de visita del 'Amerigo Vespucci'

El buque escuela italiano 'Amerigo Vespucci', considerado el más hermoso del mundo, ya fondea frente a las costas tinerfeñas. Aunque la información del Viceconsulado de Italia en Arona era que el atraque en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se produciría este viernes, 22 de mayo, el barco se encuentra fondeado frente a las costas tinerfeñas desde este martes para adelantar su atraque al jueves, según la localización del radar Vesselfinder.

Esta embarcación de la Armada italiana partió desde la costa de Génova el pasado 9 de mayo con destino final en Canadá y Estados Unidos. Hasta llegar al continente americano, su única escala será la de estos próximos días en Tenerife. Un momento único para que los amantes de la navegación puedan conocer el interior de este histórico barco que participó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 transportando la llama olímpica por mar desde El Pireo (Grecia) hasta Siracusa (Italia).

Localización del 'Amerigo Vespucci' frente a Santa Cruz. / vesselfinder.com

Las visitas en Tenerife

Según explica la página web dedicada al tour mundial del 'Amerigo Vespucci', las visitas al barco serán gratuitas, pero no guiadas. Sin embargo, los miembros del equipo estarán encantados de responder cualquier pregunta sobre el recorrido.

Para acceder al barco no será necesaria una reserva, simplemente habrá que acudir directamente al barco, aunque el acceso se permitirá en base a la capacidad máxima de la embarcación.

Imagen nocturna del 'Amerigo Vespucci' iluminado con la bandera de Italia. / consarona.esteri.it

Días y horarios de visita en la isla

En concreto, el 'Amerigo Vespucci' estará en la isla hasta el lunes, 25 de mayo. Estos son los días y horarios de visita:

Viernes 22 de mayo, de 16:00 a 19:00 horas

Sábado 23 de mayo, de 14:00 a 18:00 horas

Domingo 24 de mayo, de 14:00 a 19:00 horas

Lunes 25 de mayo, de 10:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 19:00 horas

En todos los casos el último acceso será media hora antes del fin de la visita.

¿Cuál es la historia de este hermoso buque?

El buque escuela 'Amerigo Vespucci' es el barco más antiguo en servicio de la Marina Militar italiana.

Construido en Castellammare di Stabia (Nápoles), la embarcación fue lanzada el 22 de febrero de 1931 y entró en funcionamiento como buque escuela el 6 de junio de 1931, por lo que este año cumple 95 en activo.

Desde su entrada en actividad, el barco ha realizado casi cada año actividades de entrenamiento, principalmente con los alumnos de la Academia Naval de Livorno.

Gracias a su labor en favor de la protección del medio ambiente, sus actividades diplomática y su última gira mundial, este buque escuela italiano es reconocido como embajador itinerante del Made in Italy y de los valores de la UNESCO.

¿Por qué es considerado el buque más hermoso del mundo?

Que el 'Amerigo Vespucci' sea considerado el 'barco más hermoso del mundo' no es casualidad, ya que ostenta este 'título' desde la década de los 60.

Todo surgió por un encuentro fortuito. En un trayecto por el Mediterráneo, la embarcación italiana se topó con un portaaviones estadounidense y al preguntar este de qué barco se trataba, la respuesta fue el buque escuela 'Amerigo Vespucci' de la Marina italiana. Pero la reacción de los americanos no dejó lugar a dudas: "Ustedes son el barco más hermoso del mundo".