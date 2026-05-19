Carlos Tarife reabre el debate sobre el Carnaval de Santa Cruz y pide celebrarlo íntegramente en la calle

El mismo día que la Concejalía de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, que lidera Javier Caraballero, hacía pública la decisión de designar Roma Eterna, el Imperio del Carnaval como motivo de la próxima edición de las carnestolendas, el líder de los populares y socio de gobierno de los nacionalistas, Carlos Tarife, celebró la elección, pero se desmarcó de la gestión del equipo que dirige el alcalde José Manuel Bermúdez.

Tarife reabre el debate

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, el portavoz del grupo popular en la capital hacía constar: «Roma eterna. Es un acierto. Mayor acierto será que los concursos y grandes bailes vuelvan a la plaza de España. Yo haría el Carnaval completo en la calle». Y no se quedó aquí, sino que, en un intento de vuelta de tuerca, apostilló: «Esta ciudad necesita pensar en grande».

Carlos Tarife reabre así el viejo debate sobre celebrar las galas y concursos del Carnaval en la calle, como ocurrió hasta 1996, cuando fue precisamente la fiesta de la máscara la que inauguró el Recinto Ferial, del que este año se cumplieron treinta ediciones.

En las tres décadas que han transcurrido desde entonces, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife alternó entre la plaza de España y el Recinto Ferial, en un debate marcado porque las galas en la calle tienen mayor esplendor y el Centro de Ferias y Congresos garantiza la comodidad para los grupos y, en especial, evita suspensiones por mal tiempo.

Galas entre la calle y el recinto

En 2008, siendo primer teniente de alcalde Ángel Llanos y concejala de Fiestas Maribel Oñate, la gala se desarrolló en los aparcamientos del Parque Marítimo, para volver en 2009 al recinto, aforo que ha sido incondicional para las elecciones de las reinas; no así para la final de murgas, que se trasladó a la explanada del puerto en 2010 y se simultaneó con el concurso de comparsas en el recinto, o la fiesta de la crítica y el pasacalle, que se desarrollaron en 2011 y 2012 en el estadio Rodríguez López.

En cualquiera de los tres casos, la gala y el grueso de los concursos volvieron al recinto en 2009, donde han continuado hasta la fecha.

La Ciudad del Carnaval

Tarife se desmarca de la política del equipo de gobierno de apostar por el recinto de la misma forma que plantea una Ciudad del Carnaval en el Suroeste, mientras sus socios rematan la enésima mejora del mercado de La Salud y prefieren una solución meditada a largo plazo, y no una promesa que suena a anuncio electoral.