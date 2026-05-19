Santa Cruz de Tenerife ofrece 900 plazas gratuitas en once escuelas de verano para niños de entre 3 y 12 años

Para favorecer la conciliación familiar y laboral una vez que finalizan las clases, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ofrecerá durante el mes de julio 900 plazas gratuitas en once escuelas de verano para niños de entre 3 y 12 años. La Junta de Gobierno ha aprobado la licitación del contrato, con "carácter urgente", para poner en marcha estas escuelas, que se desarrollarán en centros escolares ubicados en los cinco distritos del municipio, Anaga, Centro-Ifara, Suroeste, Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que el programa ofrecerá una amplia oferta de actividades educativas, lúdicas, creativas y deportivas para menores residentes en el municipio. Informa de que se reservarán 44 plazas específicas para niños con discapacidad, "incorporando medidas de inclusión, atención especializada y protocolos adaptados para garantizar la participación de todos los menores en igualdad de condiciones".

El servicio se desarrollará durante todo el mes de julio, de lunes a viernes, e incluirá acogida temprana entre las 7:30 y las 8:30 horas, actividades principales de 8:30 a 13:30 horas y permanencia tardía hasta las 14:30 horas. Asimismo, comenta el regidor chicharrero, el contrato contempla servicio diario de desayuno adaptado a alergias, intolerancias y necesidades culturales o religiosas; materiales educativos y deportivos, así como camiseta y gorra identificativa para cada niño participante.

José Manuel Bermúdez resalta que el expediente de la licitación se tramita mediante procedimiento abierto y con "carácter urgente" para garantizar que el servicio quede adjudicado antes del inicio del verano, "asegurando así su correcta puesta en marcha sin afectar a las familias usuarias". El presupuesto base de licitación asciende a 336.146,88 euros.

La propuesta aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incluye la aprobación del expediente de contratación, la declaración de urgencia de la tramitación, la autorización del gasto, la aprobación de los pliegos administrativos y técnicos y la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto. La licitación se publicará en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Estado, momento a partir del cual las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas.

El alcalde declara que las escuelas de verano se han consolidado como un recurso fundamental para muchas familias del municipio durante el periodo vacacional, "permitiendo compatibilizar la vida laboral y familiar mientras los menores disfrutan de actividades educativas y de ocio en un entorno seguro". "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por programas útiles, accesibles e inclusivos que lleguen a todos los distritos y respondan a las necesidades reales de la ciudadanía", afirma.

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, la nacionalista Charín González, subraya que este servicio no solo facilita la conciliación, sino que también promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión social desde edades tempranas. La edil explica que el programa incorpora personal especializado, atención específica para menores con necesidades educativas especiales y servicios adaptados a las diferentes realidades familiares, culturales y alimentarias.

Actividades deportivas por las que sí habrá que pagar

Por otro lado, y según lo adelantó El DÍA, el Consistorio chicharrero también ofrecerá para este verano cursillos de natación en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo; talleres de iniciación al skate y breakdance; campus de surf en Taganana, y campamento multideporte en la playa de Las Teresitas. Eso sí, para estos actividades, gestionadas desde el Servicio de Deportes, los padres sí tendrán que pagar. El Consistorio recuerda que el plazo de inscripción, a través de www.santacruzentrena.es, finaliza este miércoles, 20 de mayo.

El campus de surf en Taganana se desarrollará entre el 29 de junio y el 28 de agosto, y costará 46 euros por semana. El campamento multideporte de la playa de Las Teresitas se llevará a cabo entre el 22 de junio y el 4 de septiembre, y costará 73,5 euros por semana. El curso de iniciación al breakdance se desarrollará entre el 29 de junio y el 31 de julio, y supondrá un coste de 11,04 euros la semana. Lo mismo costará el curso de skate, que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 28 de agosto. Los cursillos de natación se impartirán los meses de julio y agosto. La mensualidad costará 28 euros.