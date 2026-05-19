José Vélez pondrá la banda sonora al Día de Canarias en Santa Cruz de Tenerife con sus grandes éxitos

Santa Cruz de Tenerife se prepara para vestirse con sus mejores galas tradicionales. La capital tinerfeña volverá a convertirse en el epicentro de la identidad isleña el próximo sábado 30 de mayo, con motivo del Día de Canarias. El Ayuntamiento ha diseñado una densa programación cultural, gastronómica y de ocio que se extenderá desde primera hora de la mañana hasta la noche, teniendo como plato fuerte el esperado concierto del internacional José Vélez.

La cita con el artista grancanario arrancará a las 20:00 horas en el escenario principal de la plaza de La Candelaria. Vélez, dueño de una de las trayectorias más longevas y exitosas de la música latina, ofrecerá un recital de corte íntimo y festivo en el que repasará los himnos que han marcado a varias generaciones de isleños, tales como “Vino griego”, “No por favor” o la mítica “Bailemos un vals”, con la que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1978.

Orgullo de pueblo e identidad compartida

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha hecho un llamamiento a la participación de vecinos y visitantes en una jornada que busca estrechar lazos comunitarios: "El Día de Canarias es una oportunidad idónea para celebrar lo que somos, poner en valor nuestras raíces más puras y compartir con profundo orgullo nuestra identidad como pueblo. Contar con una figura de la talla y el arraigo de José Vélez en un día tan significativo para el archipiélago es un auténtico honor para nuestra ciudad”, ha manifestado el regidor nacionalista.

En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien ha destacado el carácter intergeneracional del evento. “Se trata de una actuación muy especial, pensada al milímetro para el disfrute de todos los públicos. Estamos hablando de un artista que forma parte indispensable de la memoria musical colectiva de Canarias, por lo que este concierto se convertirá, sin duda, en uno de los grandes momentos emotivos del día”, ha subrayado el edil.

Santa Cruz, corazón de la tradición

Con el anuncio de este concierto gratuito y al aire libre, Santa Cruz de Tenerife consolida su posición como el gran punto de encuentro festivo de la isla para el 30 de mayo de 2026.

La programación al completo, que incluirá exhibiciones de deportes autóctonos, ferias de artesanía, muestras gastronómicas y parrandas de música folclórica en diferentes plazas del casco histórico, se dará a conocer de forma detallada a lo largo de los próximos días para dinamizar la actividad comercial y hostelera de la capital durante todo el fin de semana.