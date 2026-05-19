El Gobierno de Canarias da el último paso para la carretera que Santa Cruz de Tenerife espera desde hace 30 años

El Gobierno de Canarias ha dado el último paso para poder intervenir en una carretera por la que el municipio de Santa Cruz de Tenerife lleva esperando desde hace treinta años. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha adjudicado definitivamente las obras para culminar la segunda fase de la TF-5 (autopista del Norte) entre Ofra y El Chorrillo. La adjudicación definitiva de este proyecto se produce seis meses después de que el Ejecutivo anunciara la adjudicación provisional.

En concreto, se trata de la finalización de los tramos B y C de la conocida como carretera Ofra-El Chorrillo, una actuación que supondrá una inversión de más de 5,8 millones de euros. Se encargará de realizar los trabajos la empresa Señalizaciones Villar S.A. Ésta fue elegida entre once entidades tras obtener la mejor puntuación en el procedimiento de contratación, una vez analizadas las ofertas técnicas y económicas presentadas.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, destaca que esta actuación permitirá continuar avanzando en la mejora de la movilidad en Tenerife, reforzando la conectividad en el área metropolitana y contribuyendo a reducir los problemas de congestión en uno de los principales corredores viarios de la Isla.

Asimismo, Rodríguez señala que la culminación de esta infraestructura favorecerá desplazamientos más seguros y fluidos, además de mejorar la conexión entre distintos núcleos urbanos estratégicos del entorno metropolitano.

La actuación contempla la finalización de los tramos pendientes de esta infraestructura "estratégica", con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar la capacidad de la TF-5 en el entorno de Santa Cruz de Tenerife, explica el consejero. La obra conectará el barrio de Ofra con El Draguillo, atravesando la glorieta en la que confluyen la Avenida Príncipes de España y la Carretera del Rosario, y finalizará en el enlace con la TF-2 (conexión del Sur con La Laguna).

La construcción de la carretera Ofra-El Chorrillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se inició hace ya 28 años. Esta vía comienza en el barrio de Ofra, a la altura de la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera del Rosario, y termina en el barrio de El Draguillo, a la altura del enlace con la carretera TF-2.

El tramo B discurre entre la glorieta Moraditas y la glorieta que permite la conexión con el barrio de San Matías y la calle El Abandono. El tramo C abarca la glorieta San Matías y la conexión con la carretera TF-2. Faltaría por ejecutar el tramo A, entre Las Moraditas y la avenida de Los Príncipes, y el enlace de Añaza con la TF-2, una actuación más complicada, que incluiría la construcción de un viaducto sobre el barranco de Los Moriscos.