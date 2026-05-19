La regeneración de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife aún pendiente para trece familias por trámites

La regeneración urbana de las antiguas 115 viviendas de La Candelaria, uno de los proyectos históricos de reposición residencial llevados a cabo en Santa Cruz de Tenerife, sigue sin culminarse. Cinco años después de la entrega del nuevo edificio, aún permanecen trece familias que intentan resolver distintos problemas administrativos que les impiden culminar la permuta de sus casas en la vieja barriada, localizada cruzando la calle.

Los problemas que afectan a las familias que todavía no han podido abandonar los viejos bloques son, según fuentes municipales, «ajenos al Ayuntamiento» y están relacionados principalmente con trámites administrativos vinculados a la formalización de las permutas, titularidades, cargas hipotecarias u otras incidencias documentales pendientes de resolver.

Un proceso aún sin cerrar

La situación contrasta con el importante avance que supuso en 2021 la entrega del nuevo inmueble levantado en los terrenos de la plaza Joaquín Amigó de Lara, una actuación que permitió sustituir las antiguas viviendas sociales construidas a mediados del siglo pasado por un moderno complejo residencial dotado de aparcamientos, ascensores y viviendas adaptadas, donde fue decisiva la voluntad del concejal de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, de entregar las casas por lotes y no esperar a tener todas las escrituras resueltas.

El proceso de reposición de las 115 viviendas de La Candelaria fue durante años uno de los asuntos más sensibles para el área de Viviendas Municipales, debido a los retrasos acumulados y a las dificultades técnicas y administrativas que condicionaron la entrega de las nuevas casas. Primero, por el mal estado de las construcciones, de apenas 35 metros cuadrados, que estaban en un avanzado estado de deterioro. A eso se sumó la presencia de okupas, con el añadido de la obstrucción de una tanquilla que hipotecaba la salubridad del lugar.

Ya en marzo de 2021, el entonces concejal de Viviendas de Santa Cruz, Juan José Martínez, anunció el inicio inminente de la entrega de llaves después de que el edificio permaneciera terminado durante meses a la espera de resolver la acometida eléctrica definitiva.

Mudanzas por fases

El procedimiento de realojo se organizó de manera escalonada. Las mudanzas se realizaron por grupos de familias mientras se procedía al tapiado y posterior demolición parcial de los antiguos bloques para evitar la okupación. El objetivo municipal era completar todo el proceso en apenas unos meses.

Sin embargo, la complejidad administrativa de las permutas ralentizó algunos expedientes. Cada propietario debía acreditar la titularidad de su antigua vivienda y formalizar la aportación económica correspondiente para acceder al nuevo piso, una cuantía que rondaba los 15.000 euros de media y que variaba según la superficie de las viviendas entregadas y adjudicadas.

En algunos casos existían hipotecas sobre los inmuebles antiguos, lo que obligaba a renegociar con las entidades financieras el traslado de las cargas a las nuevas propiedades antes de culminar la operación.

Transformación del barrio

La reposición de La Candelaria supuso una transformación radical para los vecinos y para el barrio de Azorín o de Cepsa, como también se le denomina. Las antiguas viviendas, muchas de apenas 35 metros cuadrados y afectadas por problemas estructurales y humedades, dieron paso a pisos que prácticamente duplicaban la superficie útil y multiplicaban su valor catastral.

El nuevo edificio incluyó además plazas de garaje, zonas comunes, accesibilidad, instalaciones modernas y medidas de eficiencia energética inexistentes en la vieja barriada. La actuación de regeneración urbana movilizó más de 12 millones de euros con financiación compartida entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y aportaciones vecinales.

Aun así, trece familias siguen pendientes de culminar la permuta definitiva de sus viviendas.