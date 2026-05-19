Los ciudadanos tendrán acceso digital a edificios históricos y esculturas de Santa Cruz de Tenerife

Los ciudadanos tendrán acceso digital a los edificios históricos y esculturas de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento anuncia el impulso de la digitalización de su patrimonio cultural, proyecto que será declarado como actuación estratégica.

Según explica el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), esta iniciativa tiene como objetivo modernizar la conservación, gestión y difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio mediante herramientas digitales avanzadas.

El proyecto, que se encuentra pendiente de aprobación definitiva por parte de la Junta de Gobierno de la Ciudad, contempla actuaciones centradas especialmente en los edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y en las esculturas ubicadas en el espacio público, con el objetivo de generar repositorios digitales, nuevos contenidos culturales y sistemas innovadores de acceso y divulgación patrimonial.

Para el edil de Planificación Estratégica, Carlos Tarife (PP), esta actuación supone un paso importante para situar a Santa Cruz en la vanguardia de la gestión cultural y patrimonial, incorporando la transformación digital como herramienta de conservación, conocimiento y proyección de nuestra identidad cultural. «La digitalización permitirá acercar el patrimonio a la ciudadanía y mejorar también el posicionamiento cultural y turístico de la ciudad», añade el concejal.