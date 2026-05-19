Ciberataques en Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento recibe casi 10.000 correos electrónicos maliciosos al mes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha bloqueado en los últimos doce meses 114.594 correos electrónicos maliciosos, lo que supone una media de 9.549 al mes y de 313 al día. Dichos correos han sido bloqueados, según informa el Consistorio, "porque no cumplían las medidas de seguridad y porque suponían una amenaza".

Del total de los ataques recibidos a través del correo, 3.815 se trataba de virus, suplantación de identidad, phishing (técnica de ingeniería social en la que los atacantes se hacen pasar por entidades legítimas para engañar y robar datos personales) y malware (software malicioso diseñado para dañar, infiltrarse o tomar el control en los dispositivos y sistemas informáticos); 26.062 fueron mensajes Spam; 76.358 fueron mensajes masivos, y el resto, 8.369 han sido calificados como "otras amenazas asociadas al correo electrónico".

Precisamente, con respecto a las amenazas, el 49,27% de los correos electrónicos maliciosos estaba relacionado con robo de credenciales; el 18,47%, con exfiltración de datos; el 15,68%, con despliegue de ransomware (sofware malicioso que cifra los archivos del dispositivo u ordenador, bloqueando el sistema, por lo que los ciberdelincuentes exigen el pago de un rescate económico a cambio de liberar la información); el 15,38% con la instalación de software de control remoto, y el 1,2%, con fraude bancario.

Con respecto a las alertas o ataques de seguridad identificadas, el año pasado el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) del Consistorio registró un total de 1.653 incidentes. En concreto, se identificaron 232 ataques para comprometer la información, 418 intentos de intrusión, 129 ataques para comprometer la disponibilidad, 41 robos de información, 83 ataques de contenido abusivo, 744 ataques con contenido dañino y seis intentos de fraude.

Y en lo que va de año, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad ya ha identificado un total de 113 alertas de ataques o incidentes de seguridad de diferente naturaleza: dos ataques para comprometer la información, 48 intentos de intrusión, tres ataques para comprometer la disponibilidad, seis robos de información, 25 ataques de contenido abusivo, otros 25 ataques con contenido dañino, y cuatro intentos de fraude. El Ayuntamiento aclara que ninguno de estos incidentes ha impactado en la disponibilidad de los servicios.

Tras analizar los ataques recibidos y los principales actores involucrados, el Consistorio chicharrero concluye que el principal objetivo ha sido el beneficio económico, utilizando técnicas de phishing o de despliegue de malware especializado en el robo de información personal.

Santa Cruz se blinda ante los ciberataques

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias firmaron un convenio de colaboración para que el municipio chicharrero refuerce su protección ante las amenazas digitales. De esta forma ,el Consistorio capitalino se beneficiará de la prestación de un servicio de respuesta "rápida" ante los ciberataques, que incluye el despliegue de sondas y las instalación de nuevo equipamiento.

Asimismo, la semana pasada, el Ayuntamiento celebró la decimotercera edición de Hackron, un encuentro sobre seguridad digital, inteligencia de amenazas y transformación tecnológica. El congreso, celebrado en el Auditorio de Tenerife, reunió a expertos, instituciones y empresas tecnológicas nacionales e internacionales en torno a los principales desafíos vinculados a la protección de infraestructuras digitales y la gestión de incidentes de ciberseguridad.