Arranca el primer periodo de cobro de los impuestos de Santa Cruz de Tenerife

El primer periodo del año de pago voluntario de los impuestos municipales de Santa Cruz de Tenerife, que es el que afecta principalmente a los ciudadanos, arrancará este miércoles, 20 de mayo. El plazo para que los chicharreros cumplan con sus obligaciones tributarias se extenderá hasta el 22 de julio.

Por primera vez se excluye de este periodo la Tasa de Basura, por lo que el Ayuntamiento cobrará ahora el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como rodaje; y las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal: vados, reserva de aparcamiento y cajeros automáticos. Asimismo, el Consistorio cobrará el IBI de características especiales, al Puerto y a la Refinería.

Con respecto a la Tasa de Basura, y debido a que el recibo se incrementa en torno al 50% como media, ésta se abonará en el segundo periodo de pago voluntario de los impuestos municipales, entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre. Durante dicho plazo, el Consistorio chicharrero cobrará la tasa de residuos tanto a las viviendas como a los negocios, así como el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) a las empresas.

Domiciliación de los recibos en el banco

Los recibos domiciliados en entidades bancarias, a los que se les aplica una bonificación del 5%, serán cargados en cuenta a partir del 8 de julio. Las solicitudes de domiciliación que se realicen ahora surtirán efecto a partir del año 2027.

Cartas de pago para pagar los impuestos

Los contribuyentes que no tengan domiciliado en sus bancos el abono de los tributos tienen que pagar su recibos en las entidades bancarias colaboradoras. Éstas son la Caixa, BBVA, Santander, Cajasiete y Banca March. Para ello, tendrán que utilizar las cartas de pago. El área de Hacienda informa de que éstas llegarán al domicilio fiscal por correo ordinario a partir de este mismo miércoles.

En el caso de que los contribuyentes no reciban las cartas de pago, éstas se obtendrán por los medios habilitados por el Consistorio. Éstos son a través de la web municipal, www.santacruzdetenerife.es, sin certificado o con certificado electrónico o clave; en el formulario de atención en línea; en las Oficinas de Atención Ciudadana; en los quioscos interactivos ubicados en diferentes zonas, como el Pabellón Quico Cabrera y el TEA; y a través del asistente virtual (en el WhatsApp del número 695 886 891).

Plan de pagos para aquellos que no puedan abonar la deuda de una sola vez

El Ayuntamiento recuerda que los contribuyentes en Santa Cruz de Tenerife tienen la posibilidad de solicitar un plan personalizado de pagos, así como el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas tributarias. Transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se causen.

¿Cuánto prevé recaudar el Ayuntamiento por los impuestos?

El área de Hacienda del Consistorio capitalino prevé recaudar en este primer periodo de pago voluntario algo más de 12,3 millones de euros, lo que supone una reducción del 78% con respecto a lo recaudado el año pasado, cuando se llegó a los 44,2 millones. Se debe tener en cuenta que, en esta ocasión, la Tasa de Basura se cobrará en el segundo periodo de pago voluntario. La recaudación de los 12,3 millones de euros previstos se realizará a través del cobro de un total de 276.423 recibos.

¿Por qué se retrasa el cobro de la Tasa de la Basura para las viviendas?

Tal y como lo anunció El DÍA en enero, el Ayuntamiento ha decidido retrasar el cobro de la tasa de basura a los ciudadanos, la cual se ha incrementado en un 50% como media. El concejal de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz Estébanez, explicó en su momento que se toma esta medida para facilitar a los vecinos el pago de este recibo, "cuyo aumento se ha tenido que llevar a cabo porque así lo obliga el Gobierno de España".

La Ley de Residuos 7/2022 obliga a los ayuntamientos a mejorar la gestión de los residuos, implantando la recogida separada obligatoria de biorresiduos, textiles, aceites usados y residuos peligrosos. Asimismo, se establece la obligación de que pague más, quien más contamine, imponiendo una tasa específica e individualizada y no deficitaria para los municipios.

En el caso de Santa Cruz, y debido al conocido como 'basurazo', para las viviendas, la cuantía de la tasa se calcula en función del valor catastral y del número de residentes. Por ejemplo, para un piso con un valor catastral de hasta 24.000 euros, las cuantías oscilarán entre los 70,98 euros al año, en el caso de que sólo haya un residente, y los 132,50 euros, si los residentes son siete o más. Para las viviendas de más de un millón de euros, el recibo puede alcanzar los 389,69 euros. Y en el caso de las empresas, la tasa se calculará en función del valor catastral y de los usos. Por ejemplo, para un local de ocio, las cuantías oscilarán entre los 98,37 y los 24.591,46 euros.