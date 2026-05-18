Vox recoge firmas en contra de la retirada del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

Vox en Santa Cruz de Tenerife ha iniciado una recogida de firmas en defensa del conocido como monumento a Franco, situado en la confluencia de la Rambla con la avenida de Anaga, "ante los intentos de derribar un conjunto escultórico que forma parte del patrimonio histórico y artístico" de la capital chicharrera. El presidente provincial de Vox en Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, critica el "sectarismo y revanchismo ideológico" de quienes pretenden "destruir el Monumento a la Paz de Tenerife". "No se puede borrar la historia ni el patrimonio de una ciudad por intereses políticos", agrega.

Gómez recuerda que el monumento, obra del escultor Juan de Ávalos, fue levantado "gracias a aportaciones populares de miles de canarios". Destaca que, además, numerosos colectivos e informes han defendido durante años su valor artístico y patrimonial. "El Monumento a la Paz de Tenerife forma parte de la imagen de Santa Cruz y de la historia de muchísimos chicharreros. Hay gente que parece más preocupada por abrir heridas que por solucionar los problemas reales que tiene esta ciudad", señala.

En este sentido, el presidente provincial de VOX lamenta que mientras muchos vecinos están preocupados por cuestiones como la inseguridad, el encarecimiento de la vivienda, el colapso del Servicio Canario de Salud o llegar a fin de mes, "la izquierda radical, con el silencio cómplice quienes miran para otro lado, siga intentando dividir y enfrentar a la sociedad con asuntos del pasado". "En Vox defendemos que el patrimonio histórico debe conservarse y respetarse, y consideramos que la retirada del monumento supondría un ataque innecesario contra parte de la historia y del paisaje urbano de Santa Cruz", apunta Gómez.

Por ello, comenta el presidente provincial de Vox, la formación ha puesto en marcha, a través de sus redes sociales, una recogida de firmas para "reclamar públicamente" la conservación del monumento, "mostrando así su apoyo a la permanencia del mismo en la capital tinerfeña".

Rechazo a la protección como BIC

El pasado 29 de abril, EL DÍA anunciaba, en exclusiva, que la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias había rechazado la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la citada escultura, en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife para protegerla. De esta forma, la protección de la escultura recibía un contundente varapalo.

El dictamen de la ponencia técnica sobre el monumento a Franco de Santa Cruz se llevará al Consejo de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario sin un solo voto a favor de dicha declaración. Hubo una abstención y el resto de miembros de este órgano consultivo votó en contra. La última palabra la tendrá el Consejo de Patrimonio, que aún no se ha celebrado, aunque no se ha dado ningún caso en el que éste se haya opuesto al informe de los técnicos.

El expediente para proteger esta obra de Juan de Ávalos García, mediante la declaración de BIC, en la categoría de monumento, fue incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024. Este aclara que lo hizo para cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 con fecha 28 de junio de 2024, con la que la Justicia dio la razón a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que exigía la protección de esta obra. Y es que en el catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife, elaborado por el Ejecutivo canario en su momento, se establecía que este monumento, entre otros vestigios, debía ser retirado de manera inmediata.