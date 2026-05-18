El Ayuntamiento de Santa Cruz detalla los pasos para incluir barrios en programas de rehabilitación

«Somosierra fue uno de los primeros barrios de Santa Cruz de Tenerife incluido en un programa de rehabilitación, en el marco del Convenio de Cooperación para actuaciones relativas al Patronato Provincial de Viviendas Sociedad Benéfica de Construcción La Candelaria. En el periodo 1996-2006 se rehabilitaron las 1.598 viviendas que componen el Grupo de Somosierra, actuaciones que se realizaron íntegramente con financiación pública, sin coste alguno para los propietarios». Viviendas Municipales de Santa Cruz responde así a la preocupación de los vecinos de este barrio de Ofra, que piden estar incluidos en el ámbito del Plan de Vivienda 2026-2030.

«Actualmente, el Ayuntamiento y Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, SA, siguen trabajando en el desarrollo de distintos programas de rehabilitación en diversos barrios de la ciudad, tanto en las actuaciones actualmente en ejecución como en la ampliación de las actuaciones pendientes en los ámbitos ya declarados, en función de las necesidades existentes y de las posibilidades de financiación pública», explican desde el área que dirige la concejala Belén Mesa.

Las viviendas apuntaladas de Somosierra

En el particular de las viviendas de la barriada Somosierra, donde en la última semana se han sucedido diferentes denuncias vecinales alertando del mal estado del bloque de las llamadas casas de los maestros o el bloque 28, donde están apuntaladas cinco viviendas desde hace más de tres años, desde el Ayuntamiento precisan que la incorporación de nuevos programas en ámbitos no declarados requiere una tramitación previa y una justificación técnica.

Una vez reunida dicha documentación, se dirige al Gobierno de Canarias y posteriormente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro del marco que establezca el Plan Estatal de Vivienda y el Plan Canario de Vivienda. En la actualidad se está a la espera de formalizar el convenio entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Prioridades municipales

«Nuestra obligación es actuar con responsabilidad y priorizar aquellas áreas donde aún quedan actuaciones de rehabilitación pendientes de ejecución en ámbitos ya declarados, como ocurre en barrios como La Salud, Los Gladiolos, Santa María del Mar u Ofra, donde seguimos trabajando para obtener la financiación correspondiente y avanzar en las mejoras necesarias», precisa la concejala.

«Del mismo modo, hay que señalar que el derecho de propiedad de construcciones y edificaciones comprende, con carácter general, el deber de conservarlas en las condiciones legales de seguridad, salubridad, ornato y las demás que exijan las leyes, sin perjuicio de que pudieran resultar estas edificaciones incluidas en ámbitos objeto de actuaciones o programas de rehabilitación».

De hecho, desde la reunión que mantuvo el alcalde con los vecinos de Somosierra para abordar la situación de las viviendas, entre otros asuntos, los residentes se mostraron confiados en obtener una respuesta que permita atajar el avanzado deterioro de sus hogares.