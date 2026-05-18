Coalición Canaria recuperaría el liderazgo en Santa Cruz de Tenerife si las elecciones fueran hoy

Coalición Canaria (CC) se consolida como primera fuerza política en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, con un 27,6% de intención de voto, manteniendo sus nueve concejales, aunque pierde cerca de dos puntos respecto a 2023. El Partido Socialista (PSOE), que había sido la lista más votada en las pasadas elecciones, retrocede al segundo lugar con un 26,4% y ocho ediles, por lo que pierde dos. El Partido Popular (PP) experimenta un fuerte crecimiento, alcanzando el 21,8% de los votos y logrando siete concejales, dos más que en 2023. Vox también crece, llegando al 11,7% de intención de voto. Mantiene los tres concejales obtenidos en las pasadas elecciones. Con este panorama, es decir, sin mayoría, las alianzas se convierten en necesarias, como viene siendo habitual en el Ayuntamiento chicharrero. Teniendo en cuenta las líneas rojas anunciadas, la trayectoria de los acuerdos y la ‘falta de química’ más que evidente entre algunos responsables políticos, se tendría que reeditar el pacto de gobierno entre CC y el PP, para que los nacionalistas no pierdan el Consistorio capitalino.

Así se desprende del estudio sociológico municipal elaborado en marzo de este año por Celeste-Tel, entidad de investigación sociológica, en el que se analiza, por un lado, la intención de voto en Santa Cruz si se celebraran ahora las elecciones municipales, así como la notoriedad y valoración de los políticos, y, por otro lado, los principales problemas del municipio chicharrero. Para el citado estudio, se realizaron un total de 800 entrevistas telefónicas, asistidas por ordenador, entre población censada en Santa Cruz. Las encuestas fueron llevadas a cabo entre el 24 de febrero y el 6 de marzo de este año. Participaron ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y más de 65 años. El 53% son mujeres y el 47%, hombres.

¿Cuál es la intención de voto en Santa Cruz de Tenerife?

Con respecto a la intención de voto, Coalición Canaria se convierte en el primer partido en el ámbito municipal, aunque baja 1,77 puntos porcentuales. En concreto, pierde 1.995 votantes netos. No obstante, mantiene sus nueve concejales actuales. Es la lista más votada por los mayores de 44 años y segunda entre los 18 y los 44. Conserva el 82,8% de su electorado. La diferencia, el 17,2%, va mayoritariamente a la abstención (5,3%) y al PP (10,3%).

El PSOE deja de ser el primer partido local al ser superado por Coalición Canaria. Retrocede 4,24 puntos porcentuales. Su electorado se reduce en 4.166 votantes netos y pierde dos de sus diez concejales. Eso sí, es el partido más votado en el tramo de 18 a 44 años y segundo entre los mayores de 44 años. Mantiene el 76,4% de su electorado, el restante 23,6% se reparte entre diversas opciones, entre las que destacan la abstención (7,1%) y el PP (6,4%).

Por su parte, el Partido Popular se consolida como la tercera fuerza local y también es la tercera lista más votada en cada segmento de edad. Avanza 5,49 puntos porcentuales. Su electorado crece en 4.524 votantes netos y su representación aumenta de cinco a siete concejales. El Partido Popularconserva el 86% de su base electoral. El 11,4% que pierde se marcha principalmente a Vox (5,3%) o se abstiene (4,4%), según este estudio sociológico.

Resultado y líderes. / E. D.

Vox crece 2,78 puntos porcentuales, conservando sus tres concejales y manteniéndose como cuarta fuerza local. Su electorado gana 2.282 votantes netos. Conserva el 91,5% de sus votantes, más que el resto de partidos. Solo pierde el 8,5% de su electorado, que se reparte entre la abstención (5,1%) y el PP (3,4%).

La intención de voto en Santa Cruz de Tenerife, según esta encuesta, sugiere un escenario municipal incluso más fragmentado que en 2023, con Coalición Canaria adelantando al Partido Socialista como fuerza principal en la capital chicharrera y con el PP consolidándose como tercera fuerza. Este panorama político anticipa la necesidad de negociaciones y alianzas estratégicas de cara los próximos comicios municipales, algo a lo que ya está acostumbrado el Ayuntamiento de Santa Cruz. Lo que parece más probable es que CC y PPrepitan el actual pacto de Gobierno, sumando 16 concejales entre ambas formaciones y logrando una mayoría holgada, ya que son necesarios 14 de los 27 ediles del Consistorio para gobernar.

Otros partidos, como Unidas Sí Podemos (4,5%), DVC (3%), Pacma (2,7%) y Nueva Canarias (1,5%), se mantienen con porcentajes menores. Los partidos minoritarios presentan una fuga significativa, destacando Unidas, con un 41% de deserción.

La abstención crece ligeramente, alcanzando el 47,6%, frente al 45,65% de las pasadas elecciones. El análisis por edad de este estudio revela que los jóvenes de 18 a 30 años son los más reacios a votar, con un 54% de abstención, mientras que los mayores de 65 años muestran una mayor fidelización hacia Coalición Canaria y el Partido Socialista.

El Ayuntamiento necesitaría un nuevo pacto, el más probable, CC y Partido Popular

En relación a los nuevos electores, es decir, ciudadanos que han alcanzado la mayoría de edad desde las últimas elecciones municipales y personas que en 2023 se abstuvieron y ahora podrían decidir participar, los partidos mayoritarios (CC y PSOE) concentran más del 50% del interés de los nuevos votantes. PP y VOX juntos reciben cerca de 35%, lo que refleja la captación de votantes jóvenes o previamente abstencionistas hacia fuerzas emergentes o de oposición.

¿Cómo valoran a los políticos municipales los chicharreros?

Con respecto a los políticos locales, el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, es el más conocido, con un 98% de notoriedad. Le siguen la exalcaldesa socialista Patricia Hernández, con un 83,1%, actualmente en la oposición, y Carlos Tarife, portavoz del PPy concejal de Servicios Públicos, con un 78,4%. Este estudio sociológico también incluye a Carmen Pérez, del PP, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo y concejala de Comercio, Turismo y Empleo. Y es que algunos la postulan como la sustituta de Carlos Tarife para liderar la candidatura del PPen el Ayuntamiento chicharrero en las próximas elecciones. Sin embargo, su notoriedad se sitúa en el 50,3% en esta encuesta.

Carmen Pérez también es la peor valorada por los entrevistados, con una puntuación, entre 0 y 10, de 4,6. Le sigue la socialista Patricia Hernández, con un 4,7. Los mejor valorados son el nacionalista José Manuel Bermúdez, con un 5,2, y el portavoz del PP, Carlos Tarife, con un 5, aunque ambos solo alcanzan un aprobado, según este estudio sociológico elaborado por la entidad Celeste-Tel.

La notoriedad casi total de José Manuel Bermúdez (CC) indica que es el político más visible y mediático de la ciudad, especialmente consolidado entre todos los grupos de edad. La valoración positiva, moderada, sugiere que, aunque es ampliamente conocido, su aprobación no es unánime y refleja un perfil de gestión estable pero con margen de mejora en la percepción ciudadana. Los mayores de 65 años son los que le otorgan las puntuaciones más altas.

La notoriedad de Patricia Hernández (PSOE) también es alta, aunque inferior a José Manuel Bermúdez, reflejando una presencia reconocida pero más limitada en ciertos sectores. La valoración se mantiene moderada y uniforme entre edades, pero ligeramente más baja entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.

Bermúdez y Tarife son los políticos mejor valorados, aunque ambos solo alcanzan un aprobado. Los problemas que más preocupan a los vecinos, la seguridad, la limpieza y la vivienda.

Carlos Tarife (PP) presenta una notoriedad intermedia-alta y valoración moderada. Su perfil indica buena visibilidad en segmentos intermedios, con mayor reconocimiento en los adultos con edades comprendidas entre los 31 y los 64 años, pero más bajo entre los mayores de 65 y los jóvenes.

La menor notoriedad y valoración se otorga a Carmen Pérez (PP), lo que significa que aún no ha logrado consolidar su presencia mediática ni una imagen fuerte en la opinión pública. Las puntuaciones más bajas se sitúan en la franja de edad de mayores de 45 años. La variación por edad es significativa: los mayores de 65 años tienden a valorar más positivamente a los políticos consolidados, como a José Manuel Bermúdez y a Carlos Tarife, mientras que los jóvenes muestran puntuaciones más bajas y mayores niveles de desconocimiento, especialmente en el caso de Carmen Pérez.

¿Cuáles son los principales problemas de Santa Cruz?

Sobre los principales problemas que tiene el municipio de Santa Cruz de Tenerife, este estudio revela que lo que más preocupa a los chicharreros es la seguridad (30%), la limpieza (29,3%), la vivienda (19%), el aparcamiento (17,6%) y el desempleo (10,3%). Otros problemas destacados son el transporte público, el tráfico, la inmigración, el urbanismo, la sanidad, la carestía, los impuestos, las zonas verdes, las calles y aceras, el alumbrado, los servicios sociales, los servicios municipales, el mantenimiento general de la ciudad, las obras, los okupas, la educación y la contaminación.

Problemas del entorno. / E. D.

Por edad, los jóvenes priorizan la vivienda (24,2%) y el desempleo (14,1%). Los adultos con edades comprendidas entre los 31 y los 64 años muestran una mayor preocupación por la seguridad (33%) y la limpieza (32%), así como por el aparcamiento y el transporte público. Por último, los mayores de 65 años destacan la limpieza (34,1%) y la seguridad (26%).