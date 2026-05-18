Aprobado el proyecto para crear en Santa Cruz de Tenerife un nuevo "gran parque" para el ocio y el encuentro vecinal

La creación de una gran zona de ocio y encuentro vecinal en La Gallega, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, parece estar más cerca de convertirse en realidad. El Ayuntamiento chicharrero ha aprobado este lunes, 18 de mayo, a través de su Junta de Gobierno, el proyecto del denominado Parque Inclusivo Santa Catalina, el cual ocupará una superficie de 13.900 metros cuadrados del Distrito Suroeste, lo que equivale a dos campos de fútbol. El Consistorio prevé licitar la obra, que costará más de cuatro millones de euros, a lo largo de este año. La intención de la Corporación local es iniciar los trabajos a principios de 2027 y acabarlos en el primer trimestre de 2028, pues su ejecución se prolongará durante 14 meses.

Según lo destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, esta actuación supondrá la transformación integral de este espacio de La Gallega en una "gran zona" de convivencia, ocio y juego accesible para toda la ciudadanía. Recuerda que este proyecto se enmarca dentro de la estrategia Suroeste Avanza, "con la que el Ayuntamiento sigue impulsando proyectos transformadores que mejoran la calidad de vida" de los vecinos del municipio, dotándolo de más espacios públicos, mejores conexiones y "nuevas infraestructuras pensadas para las personas". Asegura que el futuro Parque Inclusivo Santa Catalina será un referente para la ciudad por su diseño accesible, integrador y sostenible.

Espacio en el que se construirá el parque Santa Catalina, en La Gallega. / El Día

Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras y del Distrito Suroeste, el nacionalista Javier Rivero, explica que el proyecto ha sido concebido para aprovechar "al máximo" todo el espacio disponible y convertirlo en un gran punto de encuentro vecinal, "donde el juego, la convivencia y la accesibilidad sean los elementos protagonistas". Rivero añade que esta intervención permitirá revitalizar una zona estratégica de La Gallega, incorporando nuevas áreas infantiles, espacios de sombra y estancia, zonas verdes y recorridos accesibles adaptados a todas las edades y capacidades.

¿Cómo será el futuro parque Santa Catalina?

En concreto, la intervención contempla la creación de un gran eje central de juego y estancia que "permitirá recorrer y utilizar la totalidad del parque de forma accesible y conectada". Entre las actuaciones previstas destaca la creación de nuevas áreas de juego inclusivo adaptadas a diferentes edades y capacidades, con espacios específicos para menores de 0 a 3 años y zonas dirigidas a niños mayores de 3 años, "incorporando elementos lúdicos de distinta intensidad y dificultad para favorecer la participación de todos los usuarios".

El proyecto también prevé la mejora de la conexión peatonal y de accesibilidad con la avenida Cercado Corazón y con la cancha deportiva existente, así como la creación de nuevas zonas de estancia con pérgolas, vegetación y sombra. Además, informa Rivero, se habilitará un nuevo aseo público automatizado y se reforzará el componente paisajístico mediante la plantación de nuevas especies vegetales. Asimismo, agrega, se creará un eje verde estructurante que vertebrará todo el parque.

La futura infraestructura ha sido diseñada bajo criterios de accesibilidad universal y sostenibilidad, incorporando espacios adaptados y recorridos accesibles para personas con movilidad reducida, resalta el edil. "El proyecto cuenta con los informes técnicos favorables y cumple con los requisitos establecidos para su licitación y ejecución", asegura Rivero.