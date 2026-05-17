Luz verde a la aplicación que modernizará el servicio taxi en Santa Cruz

Semáforo en verde para la modernización del taxi en Santa Cruz. Solicitar un vehículo en la capital será tan fácil como pedir comida o reservar un vuelo. Lo que antes funcionaba desde una emisora o, simplemente, levantando la mano en la calle, ahora se podrá hacer desde una simple aplicación móvil. Con una inversión de más de 230.000 euros, el nuevo sistema tecnológico reunirá a los taxistas y a los usuarios en un mismo programa con el objetivo de mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad del servicio para la ciudadanía.

Esperanza y necesidades de los taxistas

Entre los conductores, la noticia se recibe con expectativas y cierta cautela. Jeffren, uno de los taxistas aparcados a las puertas del intercambiador, cuenta que «no es la primera vez que se habla acerca de este tipo de proyectos». «La verdad que no nos han informado mucho, por no decir nada. Se ha nombrado varias veces, pero nunca hemos visto resultados y, la verdad, es que sería una gran ayuda para todos nosotros y para poder ofrecer mejores servicios», explica mientras se baja del vehículo.

Omar (nombre ficticio para mantener, a su petición, el anonimato), otro de los taxistas estacionado unos metros más arriba, comparte la misma opinión que Jeffren. «No sabes cuantos años llevo escuchando acerca de la famosa aplicación y nunca se termina de dar. Mejoraría mucho el servicio, eliminaría las radiotaxis —una central operativa que coordina una flota de vehículos mediante radio o GPS— y unificaría a los trabajadores sin diferencias. Todo en un mismo sistema, sin complicaciones», sostiene.

«Un sistema común para todos mejoraría, sin duda, el servicio y ayudaría a trabajar conjuntamente en igualdad de condiciones» Laura — Taxista

Todos parecen estar de acuerdo: la aplicación supondría una gran ayuda para el sector. En este sentido, «un sistema común para todos», explica Laura, una taxista que operaba por la avenida Tres de Mayo, «mejoraría, sin duda, el servicio y ayudaría a trabajar conjuntamente en igualdad de condiciones». Actualmente, los taxis luchan por mantener su espacio frente al avance de las VTC —servicio de movilidad privado como Uber, Cabify o Bolt— que han transformado la forma de solicitar y gestionar el transporte urbano.

Taxis con la luz verde a la espera de atender a nuevos clientes / Andrés Gutiérrez / ANDRÉS GUTIÉRREZ

«No hay que inventar la pólvora», continúa Laura, «hay muchos modelos en otras ciudades que serían fácilmente replicables». En el archipiélago, lo más parecido es TicTaxi, impulsada por la Federación Regional de Taxis de Canarias. Opera en gran parte de la islas y agrupa licencias de distintos municipios, aunque no es una app exclusivamente municipal. El caso de Santa Cruz resultaría novedoso, al tratarse de una plataforma tecnológica propia, como sucede en otras ciudades como Bilbao o Madrid. «Santa Cruz es el mejor laboratorio para desarrollarlo y, a partir de ahí, extenderlo al resto de Tenerife», concluye Omar.

¿Qué piden los taxistas?

Él mismo, antes de ser solicitado por unos turistas, explica las características que, a su modo de ver, debería tener la aplicación. «Sería ideal que la petición de servicio sea más sencilla, directa y accesible para todos, similar a las otras plataformas VTC. Me parece súper importante que cada conductor tenga su perfil, para saber quien es el dueño de cada taxi; al igual que el perfil del cliente, para saber a quien recogemos y, así, adaptar el servicio. Incluso sería interesante poder hacer reserva de viajes, pagar a través de la aplicación, marcar previamente el recorrido o, incluso, saber si alguien tiene algún tipo necesidad (movilidad reducida, bebés, mascotas…) para adecuar el trabajo», demanda.

Jeffren, por su parte, coincide en todas y cada una de las cuestiones que defiende Omar. «Yo, además, incluiría una opción para pagar previamente o para abonar parte del importe, por sí, de casualidad, el cliente cancelara el trayecto. Lo importante es que sea fiable y que todos trabajemos conjuntamente en una misma plataforma», manifiesta.

Los desarrolladores

La empresa encargada de diseñar esta herramienta será Atlantis Tecnología y Sistemas SLU, una entidad fundada en 2013 e integrada en el Grupo Binter, especializada en transformación digital, desarrollo de software, inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad. La adjudicación se cerró por un importe total de 234.233 euros, de los cuales 186.160 euros se destinarán al desarrollo y puesta en marcha de la plataforma, y 48.043 euros a la labor de soporte y mantenimiento.

Pese a que la aplicación aún no ha comenzado su fase de desarrollo, lo que sí se conoce es que el nuevo sistema buscará centralizar todo el servicio en una única plataforma, desde la solicitud del vehículo hasta la asignación y seguimiento del trayecto en tiempo real. Además de agilizar el proceso, la herramienta permitirá adecuar el servicio a las necesidades de cada usuario, con opciones para solicitar vehículos adaptados para personas con movilidad reducida o que admitan animales. También incorporará reservas anticipadas, una función pensada para desplazamientos planificados como viajes al aeropuerto, consultas médicas o eventos concretos.

Un botón de pánico

Entre las novedades, la app dispondrá de un botón de pánico que permitirá a los taxistas contactar de manera inmediata con los servicios de emergencia en caso de situación de riesgo. Asimismo, los conductores contarán con una herramienta que les proporcionará datos relevantes sobre las carreras, las paradas más frecuentadas y las zonas con mayor demanda. También podrán gestionar sus horarios y adaptar su servicio a las necesidades de los usuarios.

«La implantación de esta plataforma responde a una demanda del sector y permitirá una gestión más eficiente, transparente y moderna del servicio» Carlos Tarife — Concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos

«Este proyecto», destaca José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, «supone un paso firme hacia la digitalización de un servicio esencial en la ciudad, para mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar la competitividad del sector del taxi». Por otro lado, «la implantación de esta plataforma», señala el concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, «responde a una demanda del sector y permitirá una gestión más eficiente, transparente y moderna del servicio».

«La herramienta permitirá optimizar la gestión de solicitud de vehículos, para facilitar tanto a usuarios como a profesionales una herramienta más ágil, eficiente y adaptada a las necesidades actuales de movilidad urbana», concluye el edil. A la espera de que el proyecto termine de materializarse, Santa Cruz pone así el semáforo en verde a una transformación con la que el sector espera dejar atrás las emisoras y acercar el servicio al modelo digital que ya, sin duda, domina buena parte del transporte urbano.