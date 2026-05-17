El ritmo de escuelas y academias 'parte' el escenario de la primera edición de Santa Cruz baila

"¡Un fuerte aplauso que han partido el escenario!". Esta fue una de las frases más repetidas por la presentadora de la primera edición de Santa Cruz baila, una exhibición del arte del movimiento que reunió a escuelas y academias del género de la capital chicharrera. El talento artístico de pequeños y mayores quedó patente con grandes dotes para el desarrollo de coreografías donde la sincronización y la interpretación fueron los pilares. La actividad se enmarcó dentro de las Fiestas de Mayo organizadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz.

La exhibición de baile, danza y creatividad reunió este domingo a más de 400 participantes en la plaza de Candelaria. Les siguieron un público entregado, entre los que destacaron los padres de los más pequeños. Las ovaciones crecían en los momentos más álgidos de las coreografías como figuras acrobáticas o patrones de movimientos o gestos más bruscos que coincidían con los cortes de la música.

Subir la adrenalina

De subir la adrenalina entre el público saben mucho Sofía Estrada Marrero, Moisés Díaz García y Sabina González Quintero. Componen el grupo The block de la academia D'project Dance Studio y este verano representarán a España en el campeonato mundial de danza urbana en Phoenix, en Estados Unidos, en la categoría mini crew (grupos pequeños). Ellos también se subieron al escenario de Santa Cruz baila y son el claro ejemplo del gran talento que existe en Tenerife en el ámbito de esta disciplina.

Maratón de baile en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Se dedican de manera profesional al baile y reconocen que "a nivel regional es muy complicado conseguirlo. Si quieres llegar más allá tienes que salir a Península". "Hay muy buena cantera y hay grupos y academias muy buenas aquí, pero sí que es cierto que lo más importante -los campeonatos clasificatorios, por ejemplo- están fuera", añaden. El trío de bailarines opina que la iniciativa de Santa Cruz baila está muy bien, pero sería "aún mejor abrirlo más allá de Santa Cruz porque por en el resto de la Isla hay grupos muy buenos", confiesan.

También tienen la responsabilidad de impartir formación en la academia D'project Dance Studio. Un grupo de alumnas desarrollaron una coreografía de alto nivel a pesar de contar apenas con 9 ó 10 años. Es algo que sorprende en la mayoría de los conjuntos, ya que perder el paso o el ritmo no fue una opción contemplada. Esto requiere de mucho entrenamiento, traducido en horas y horas de ensayo y prepararse físicamente para realizar los números acrobáticos incluidos en la coreografía, según las explicaciones del trío artistico. En definitiva, bailar conlleva un plan exigente que dura meses, mientras que la competición, la exhibición y la oportunidad es tan corta como la duración de una canción.